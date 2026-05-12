Antoni Ginard, director de la APB: «La industria náutica es ya la segunda actividad económica más importante de Baleares»

Otro de los grandes protagonistas del coloquio sobre la Formación Profesional organizado el lunes por OKDIARIO en el beach club Anssia del Portixol fue Antoni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares, quien centró buena parte de su intervención en el enorme peso que tiene la industria náutica dentro de la economía balear y en la necesidad de seguir formando técnicos especializados para mantener el liderazgo del sector.

Ginard recordó que la industria náutica es ya la segunda actividad económica más importante de Baleares después del turismo y genera miles de empleos directos e indirectos. «Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores y más de 800 empresas», destacó.

El director de la Autoridad Portuaria defendió la estrecha colaboración histórica entre el puerto de Palma y la Escuela de Formación Náutico Pesquera, una institución con más de 200 años de historia. Según explicó, las mejores empresas de reparación náutica de Europa están instaladas en Palma y muchas de ellas incorporan directamente a estudiantes procedentes de FP.

Además, avanzó algunos detalles sobre la futura reordenación del puerto de Palma, que incluirá un nuevo edificio para el Centro de Formación Profesional Náutico Pesquera y una apuesta decidida por la innovación marina y tecnológica. «Necesitamos seguir potenciando esta industria porque otros destinos están apretando mucho», advirtió.

Ginard recordó que la relación entre la Autoridad Portuaria y la Escuela de Formación Náutico-Pesquera se remonta a hace décadas, en el marco de una colaboración histórica orientada a garantizar la formación de profesionales altamente cualificados para el sector marítimo y náutico.

La Escuela Náutico-Pesquera, con más de 200 años de trayectoria formativa, se ha consolidado como un centro de referencia en la preparación de especialistas en ámbitos como la reparación de embarcaciones, la ebanistería naval o la metalistería, disciplinas en las que, según destacan desde el sector, cuenta con profesionales de primer nivel en el ámbito europeo.

Según detalló el director general de la APB, esta estrecha relación con el puerto responde a una conexión natural entre la formación profesional y el tejido productivo del sector náutico. La escuela no solo forma a técnicos destinados a la reparación y mantenimiento de embarcaciones o a la gestión de marinas y puertos deportivos, sino que también ofrece titulaciones homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, facilitando el acceso a profesiones vinculadas al transporte marítimo y la navegación comercial.

Por su parte, remarcó que la Autoridad Portuaria desempeña «un papel clave como puerta de entrada al mercado laboral, facilitando a los estudiantes la realización de prácticas en empresas del sector ubicadas en el puerto, así como su incorporación posterior al empleo».

En este entorno, Ginard puso en valor a compañías de referencia en la reparación náutica, que colaboran de forma directa con la formación del alumnado y su integración en el mercado laboral. «El objetivo es que los estudiantes no solo completen su periodo de prácticas, sino que puedan incorporarse de forma estable a estas empresas», apuntó.

El sector náutico representa actualmente una de las principales industrias de Baleares, situándose como la segunda en importancia económica después del turismo. Con más de 800 empresas, alrededor de 5.000 trabajadores y una facturación que supera los 1.200 millones de euros anuales, se ha convertido en un motor estratégico para la economía del archipiélago.

Nuevo edificio destinado al Centro de Formación Náutico-Pesquera

El plan de reordenación del puerto de Palma prevé la construcción de un nuevo edificio destinado al Centro de Formación Náutico-Pesquera, que se ubicará en la zona del Moll Vell, en un espacio que permitirá ampliar la oferta educativa, el número de alumnos y la capacidad de crecimiento de los estudios vinculados al sector marítimo.

Este proyecto, según explicó Antoni Ginard, se enmarca dentro de la estrategia global de la Autoridad Portuaria de Palma, que estructura su actividad en cuatro grandes líneas de actuación. La primera de ellas es garantizar la logística de abastecimiento de mercancías y pasajeros a la isla, ya que prácticamente la totalidad de los suministros llegan a Mallorca a través del puerto, un elemento clave para el crecimiento sostenido del territorio.

La segunda línea estratégica se centra en la industria náutica, tanto en el ámbito de la reparación como en el de la náutica de recreo. En este sentido, la actividad de reparación se concentrará en la zona del Dique del Oeste, donde se prevé la mejora y ampliación de instalaciones para mantener la competitividad del sector frente a otros destinos emergentes del Mediterráneo.

La tercera línea corresponde al tráfico de cruceros turísticos, un segmento ya planificado a medio plazo tras los acuerdos alcanzados entre el Govern balear y las principales compañías del sector, lo que permite una previsión estable del número de escalas y facilita la adecuación de las infraestructuras portuarias.

Por último, la cuarta línea estratégica se centra en el concepto de puerto-ciudad y en el desarrollo económico vinculado al entorno urbano del puerto, especialmente en la zona del Moll Vell, situada frente a la Catedral de Palma. En este espacio se prevé la reordenación de más de 400.000 metros cuadrados con el objetivo de convertirlo en un polo de innovación, conocimiento y formación.

Dentro de este proyecto destaca la creación de un hub marino que concentrará centros de investigación y desarrollo vinculados al medio marino, como el Centro Oceanográfico de Baleares y el SOCIB, que ya está presente en la zona y cuya reubicación está prevista en los próximos años.