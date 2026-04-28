Alerta en Mallorca: detenido el distribuidor de un suplemento de vitamina D defectuoso tras dejar 20 víctimas

Lo que prometía salud y bienestar ha terminado convertido en una auténtica pesadilla sanitaria. La isla de Mallorca se ha visto sacudida por un escándalo sanitario de enorme gravedad tras descubrirse que un suplemento de vitamina D distribuido de forma aparentemente legal habría provocado la intoxicación de cerca de una veintena de personas y podría haber puesto en peligro a muchas más. La investigación, liderada por la Policía Nacional, ha destapado una cadena de errores, negligencias y falta de información con consecuencias devastadoras para los afectados.

Todo comenzó cuando varias personas empezaron a acudir a centros sanitarios con síntomas graves tras consumir un complemento multivitamínico. Lo que parecía un problema aislado se convirtió en una alarma sanitaria: náuseas intensas, debilidad extrema y fallos en órganos vitales obligaron a hospitalizar a algunos pacientes.

Los análisis revelaron la causa: el producto contenía una concentración excesiva de vitamina D3, muy por encima de los niveles seguros. Lo que debía reforzar la salud se transformó en una sustancia tóxica. Aunque algunos afectados lograron recuperarse, otros han quedado con secuelas permanentes, una consecuencia que podría acompañarlos de por vida.

A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores centraron su atención en el laboratorio fabricante y en la empresa responsable de la distribución en Mallorca. Según se ha podido saber, el laboratorio detectó el error en la formulación tras recibir el aviso de una clienta cuyo entorno había sufrido problemas de salud relacionados con el producto.

Ante esta alerta, verificó que la concentración de la materia prima era excesiva, ordenó la retirada del producto y comunicó la incidencia a las autoridades sanitarias. Sin embargo, el papel del distribuidor ha resultado clave en la gravedad de lo ocurrido.

La investigación apunta a que su reacción fue tardía e incompleta: aunque contactó con algunos clientes y recuperó parte de los envases, no informó adecuadamente sobre la magnitud del problema ni sobre el número real de afectados, lo que permitió que numerosas personas continuaran consumiendo el producto sin ser conscientes del riesgo.

Este retraso en la comunicación y la falta de transparencia han tenido consecuencias directas. Muchos consumidores nunca fueron advertidos y siguieron ingiriendo el suplemento mientras su salud se deterioraba. La situación ha derivado en la detención del responsable de la empresa distribuidora en la isla, a quien se le atribuyen por el momento nueve posibles delitos de lesiones, aunque la cifra podría aumentar conforme avance la investigación. La Policía Nacional mantiene el caso abierto y no descarta nuevas actuaciones, ya que cada testimonio y cada dato recabado siguen arrojando nuevas incógnitas sobre lo sucedido.

Mientras tanto, la preocupación crece entre la población. El hecho de que parte de la remesa no fuera retirada a tiempo plantea una inquietante duda: ¿cuántas personas más pudieron haber estado expuestas sin saberlo?

Mallorca se enfrenta ahora a las consecuencias de un fallo que ha puesto en cuestión los controles de seguridad y la responsabilidad en la cadena de distribución de productos sanitarios. Lo ocurrido deja una advertencia clara: incluso aquello que se comercializa como beneficioso puede convertirse en un grave riesgo para la salud cuando fallan los controles o cuando la información no llega a tiempo.