El alcalde socialista de Palma, José Hila, despide la legislatura echando a siete bibliotecarios municipales de barrio de los centros de Nou Llevant, Son Cladera, Son Sardina, Coll den Rabassa, Son Ximelis y Son Gotleu.

Se trata de empleados que llevan toda la vida en estas bibliotecas gestionadas por una empresa privada, desempeñando el mismo trabajo y funciones que el resto de trabajadores de la red de bibliotecas públicas de Palma, pero cobrando casi 600 euros menos mensuales y trabajando los sábados por la mañana, algo que no ocurre en las de gestión pública.

Este sobreesfuerzo ha sido premiado por el alcalde Hila y el concejal de Cultura de Més, Llorenç Carrió, con el despido de todos ellos, un mes después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobara el pasado mes de abril la internalización del servicio de estas seis bibliotecas.

A partir de ahora serán gestionadas por funcionarios municipales tras la decisión del gobierno municipal de no asumir la recolocación de los trabajadores despedidos, como sí ocurrió sin ir más lejos con los 174 empleados de la ORA de la empresa Dornier, que pasaron a ser en junio de 2019, nada más arrancar la legislatura, empleados municipales sin concurso-oposición, ni prueba oficial alguna.

En el caso de estos bibliotecarios no ha sido así por expreso deseo y decisión de un equipo de gobierno que despide su segundo mandato, antes de las elecciones del próximo domingo 28 de mayo, remitiendo un correo a los afectados en el que se les notifica la decisión unilateral de echarlos a la calle el día 30 de junio.

Aunque los trabajadores han hecho lo imposible por dialogar con el alcalde socialista Hila y el concejal de Cultura de Més Carrió, la respuesta que han obtenido ha sido siempre la misma: «La decisión ya está tomada y gracias por los servicios prestados durante todo este tiempo».

Además, se da la circunstancia de que estas plazas no salen a concurso-oposición, ni se ha abierto una bolsa para su cobertura temporal, por lo que los bibliotecarios serán despedidos, si nadie lo remedia, dentro de un mes.

Entre ellos, los dos trabajadores de la biblioteca de Son Gotleu, que atienden un centro cultural muy frecuentado por escolares inmigrantes que tienen un contacto muy estrecho con el bibliotecario del barrio, o el caso de la bibliotecaria de Son Cladera, que tras 21 años trabajando en este espacio, se quedará este verano en la calle, pese a la campaña de recogida de firmas para evitar, sin éxito, su despido.

Palma cuenta con un total de 22 bibliotecas municipales repartidas por la ciudad e integradas en las bibliotecas asociadas, como la de la Fundación Pilar y Joan Miró.

Por último, los afectados lamentan que el alcalde Hila haya actuado de forma unilateral y sin darles opciones ni alternativa alguna, no escuchando tampoco a los usuarios y dejándolo todo atado por si el próximo domingo no ganan las elecciones y que el nuevo gobierno municipal no pueda dar marcha atrás en esta decisión.