Alarma en pleno centro de Palma: humo, fuego y momentos de tensión tras desatarse un incendio en un primer piso de General Riera

Alarma a primera hora de este miércoles en la calle General Riera de Palma después de que se declarara un incendio en el primer piso de un edificio. El fuego provocó momentos de tensión entre los vecinos y obligó a movilizar a un amplio dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente Policía Local de Palma, Bombers de Palma, Policía Nacional y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061). Los efectivos procedieron a acordonar la zona y a desalojar a las personas que se encontraban en la vivienda afectada.

Además, algunos vecinos del edificio abandonaron sus viviendas por seguridad y permanecieron en la calle mientras los servicios de emergencia trabajaban para controlar la situación. Todo apunta inicialmente a que el incendio se habría originado en el interior de la cocina, aunque por el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego y será necesario determinar las circunstancias exactas del suceso.

La intervención de los Bombers de Palma permitió sofocar rápidamente las llamas y evitar que el incendio pudiera propagarse a otras zonas del inmueble. Una vez extinguido el fuego, los efectivos procedieron a ventilar el edificio y a revisar las diferentes zonas afectadas por el humo.

Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los bomberos confirmaron que no se habían producido daños estructurales en el edificio, uno de los principales motivos de preocupación durante la intervención. El incendio generó además complicaciones en la circulación debido a la ubicación del inmueble. La calle General Riera se encuentra a escasos 50 metros de las Avenidas de Palma, una de las zonas con mayor tránsito de vehículos de la ciudad.

La presencia de los vehículos de emergencia y las labores de los efectivos obligaron a establecer cortes intermitentes de tráfico para garantizar la seguridad y facilitar el acceso y la salida de los servicios desplazados hasta el lugar. Durante varios minutos, la zona quedó marcada por la presencia de vehículos policiales, dotaciones de bomberos y personal sanitario, mientras los vecinos seguían desde el exterior la evolución de la emergencia.

Finalmente, el incendio en General Riera quedó sofocado y los equipos de emergencia pudieron iniciar las labores posteriores de ventilación y revisión del inmueble. El suceso se saldó sin daños estructurales en el edificio, aunque provocó un importante susto entre los vecinos y viandantes que se encontraban en esta transitada zona de Palma.