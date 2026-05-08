Ahora ya es una realidad en Baleares: subida salarial del 14% en 4 años a los empleados del comercio

Las patronales del comercio de Baleares AFEDECO, PIMECO, ASCOME PIME Menorca y PIMEF, junto a las organizaciones sindicales UGT, CCOO y USO, han alcanzado un acuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo del sector, que tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2030.

El acuerdo afectará a cerca de 70.000 trabajadores del comercio balear y contempla un incremento salarial acumulado del 14% durante los próximos cuatro años. En concreto, se establece una subida del 4,5% para 2026, del 3,5% para 2027 y del 3% para los ejercicios 2028 y 2029.

Asimismo, el convenio incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada a la evolución del IPC, que permitirá revisar al alza estas subidas hasta un punto adicional en el caso de que la inflación acumulada supere el porcentaje pactado.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el refuerzo de la prevalencia del convenio autonómico frente al convenio estatal que actualmente negocia la patronal ARTE. Con ello, las organizaciones firmantes pretenden garantizar que las condiciones laborales pactadas en Baleares continúen aplicándose en las islas durante toda la vigencia del convenio, evitando diferencias que puedan generar desequilibrios competitivos entre el comercio tradicional balear y las grandes cadenas nacionales e internacionales.

En materia laboral, el texto recoge también diferentes adaptaciones normativas derivadas de los cambios legislativos aprobados en los últimos años. Entre ellas, se incorporan los protocolos exigidos por la legislación vigente en ámbitos como la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI o los planes de actuación ante situaciones de emergencia climática adaptados al sector comercial.

Además, el convenio actualiza determinados aspectos relacionados con la contratación y la estabilidad laboral. Así, se establece una duración mínima de nueve meses para los contratos temporales y se fija una garantía mínima de actividad de seis meses para los trabajadores fijos discontinuos, vinculada a las necesidades organizativas de las empresas. Del mismo modo, los periodos de inactividad de estos trabajadores computarán como días naturales a efectos de extinción de la relación laboral, en línea con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el modelo ya aplicado en el sector de la hostelería.

El acuerdo contempla también la compensación de los festivos que coincidan con los descansos semanales, siguiendo los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TSJB.

Tanto la representación empresarial como la sindical han destacado el valor del consenso alcanzado, que aporta estabilidad al sector durante los próximos cuatro años y permite adaptar el convenio a la realidad normativa actual sin introducir modificaciones sustanciales en su estructura más allá de las mejoras salariales y de las exigencias legales incorporadas.