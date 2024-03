2-0. La gran noche de Larin: gol y clasificación de Canadá

Cyle Larin vivió su gran noche ayer en Texas con un gol que abrió la puerta para la clasificación de Canadá para la próxima edición de la Copa América. El jugador del Mallorca completó una gran actuación, no sólo por su gol, sino porque fue el futbolista clave en el ataque de los canadienses. «Fue un partido duro porque al principio nos costó, pero supimos ser resilientes», dijo el delantero al final del encuentro, que se disputó en el Toyota Stadium de Frisco, en Texas.

Cyle Larin 🎙️

“We were resilient in the game and it was difficult in the beginning of the game. They were in a tight block and we kept pushing”#CANMNT pic.twitter.com/qvnFWF6jKV

— CANMNT (@CANMNT_Official) March 23, 2024