Las nubes se mantienen al margen en toda la provincia, dejando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, con máximas notables en el valle del Ebro. Además, el viento soplará flojo, aumentando su intensidad por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, con una calidez envolvente que promete un día soleado. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados, la jornada de hoy permitirá disfrutar del aire libre, ya que no se esperan lluvias y el viento soplará de manera suave, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a más de uno. La humedad, situada en niveles moderados, facilitará que el ambiente sea agradable durante las horas de luz, que se extienden desde el amanecer a las 07:43 hasta el ocaso a las 20:12.

A primera hora, la sensación térmica se mantendrá cómoda, rondando los 19 grados, pero será al mediodía cuando el termómetro alcance su máximo esplendor. En cambio, a medida que avance la tarde, se recomienda prepararse para un ambiente más cálido que podría sentirse aún más intenso. La tarde se presenta tranquila, permitiendo que zaragozanos y visitantes se deleiten con un paseo bajo un sol radiante, ideal para disfrutar de la energía vibrante de la ciudad.

Calatayud: nubes amenazantes y lluvias a la vista

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera tensa, donde el aire se siente eléctrico y las nubes amenazan con desbordarse. Al amanecer, el viento ya hace sentir su fuerza y la temperatura se aferra a un fresco 14ºC, un anticipo de una jornada que promete ser inestable.

A medida que avancen las horas, la situación cambiará drásticamente. La tarde puede heredar lluvias intensas y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, elevando la sensación térmica hasta los 35ºC. La humedad alcanzará niveles elevados, acercándose al 75%. Ante este panorama, es aconsejable no olvidar el paraguas antes de salir.

Tarazona: ambiente cálido y brisas suaves

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 33 grados a lo largo del día. La mañana será algo nubosa, pero sin probabilidades de lluvia, mientras que por la tarde se espera un ambiente cálido, ideal para disfrutar de una jornada al aire libre. La brisa será suave, añadiendo un toque agradable al ambiente.

Es un momento perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una terraza con amigos. La tranquilidad del día invita a realizar actividades al aire libre y aprovechar cada rincón de la ciudad en esta agradable jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET