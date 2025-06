Azcón alerta que País Vasco pide privilegios en energía: «Sánchez está evitando más inversiones a Aragón»

España merece un debate profundo y serio sobre la energía donde se propongan soluciones a las necesidades de las comunidades autónomas ante la llegada de nuevas inversiones que están incrementado la demanda de mayores y mejores infraestructuras de transporte. Aragón es un ejemplo de ello. Se trata de la región española que está alcanzando cifras históricas en el país de captación de inversiones.

Este jueves, el presidente de Aragón ha comparecido en el pleno de las Cortes de Aragón con el objeto de informar sobre dicha Conferencia. En su turno de intervención, Jorge Azcón ha alertado de que País Vasco pide «privilegios» en energía, mostrando su «preocupación», «viendo los privilegios a Cataluña» por parte de Sánchez.

Aragón y la energía

En menos de dos años, Aragón ha superado los 40.000 millones de anuncio de inversión por parte de grandes tecnológicas en materia de centros de datos y logística principalmente, y el presidente autonómico, Jorge Azcón, ya ha anticipado que esta cifra alcanzará los 50.000 millones a final de este 2025.

Sin embargo, para que se pueda materializar todos estos proyectos y lleguen a buen puerto, Azcón lleva meses reclamando una reforma del plan de redes de transporte de energía. Este fue uno de los asuntos que el aragonés quiso abordar en la «fracasada» Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado viernes, según sus propias valoraciones.

«El País Vasco pidió un cupo específico y además pidió adelantar las inversiones en red eléctrica», ha informado. Azcón se refería así al cupo energético-industrial que –con estos términos literales– propone el lehendakari, Imanol Pradales, a Sánchez para «garantizar el suministro de red eléctrica vasca», y que dejó manifiesto este viernes pasado ante el resto de presidentes autonómicos.

País Vasco y el cupo de la energía

«Estamos dispuestos a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca. Podemos hacerlo a través de una encomienda de gestión. Adelantar los trabajos y descontarlos del Cupo que pagamos al Estado. Se trata de seguir el modelo acordado para infraestructuras estratégicas como el del Tren de Alta Velocidad», expresó Pradales en el Parlamento Vasco, la semana pasada.

Además de la nueva figura del «Cupo Energético Industrial», Pradales planteó en la Conferencia de Presidentes que se haga «una discriminación positiva» a la hora de invertir en las redes de distribución y transporte eléctrico en las economías de base industrial como la vasca.

Azcón sobre la demanda del País Vasco

El presidente aragonés en esta situación advierte que «desde el Gobierno central están evitando que inversiones multimillonarias no lleguen solamente a Aragón y eso se refleja en la política de energía que tiene el Gobierno de España».

Azcón ha aprovechado para recordar que él fue uno de los presidentes populares que no se puso el pinganillo: «Yo no voy a pedir perdón por no poner el pinganillo. El PNV no me va a dar clases de respeto ni pluralidad».

Ahora bien, Padrales y Azcón piden que se reduzcan los tiempos de planificación de las redes eléctricas, pasando de los cinco años actuales a dos, tal y como establece la normativa europea. Sin embargo, según ha adelantado el aragonés este jueves, «Sánchez lo ha rechazado».

«Creo que, en el debate de la energía, que es esencial, que en Aragón está significando que miles de millones vengan a nuestra Comunidad Autónoma, podríamos haber llegado a acuerdos. Defendemos que la planificación de la red de transportes sea bianual en vez de cada cinco años y multiplicar la inversión en la red de transportes para permitir que nuestra energía siga creciendo», explicó el aragonés tras la Conferencia.

Según Azcón, «la inversión en red de transportes no debe ser sólo por la industria que se tenía, debería ser por la producción de energía. Aragón en una de las comunidades autónomas que más energía renovable produce en España y que se produzca y se consuma en el mismo sitio es más barato, más sostenible y más eficiente». En este sentido, ha recalcado que este tema «forma parte de los precios políticos» y que desde Aragón «vamos a defender inversiones en energía con criterios técnicos».

Azcón es partidario en «abrir la inversión en las redes de transporte de energía al capital privado». «Si seguimos confiando sólo en la inversión pública para mejorar la red de energía de nuestro país, no seremos capaces de atraer a España todas las inversiones en centros de datos que hoy están llamando a nuestra puerta», ha lamentado en otras ocasiones.