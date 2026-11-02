Hoy en la provincia de Zaragoza, intervalos de nubes altas nos acompañarán con un ligero descenso de las temperaturas máximas en el sistema Ibérico y cambios sutiles en las mínimas. Un viento del noroeste moderado barrerá el valle del Ebro y Vinco Villas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El día se asoma en Zaragoza con un cielo despejado que se despereza lentamente, invitando al sol a brillar. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 21 grados, la jornada promete ser cálida, aunque la sensación térmica alcanzará los 20 grados, haciendo que el ambiente se sienta agradable. Sin embargo, se prevé un viento moderado que soplará del noreste a unos 20 km/h y aunque no hay riesgo de lluvias, la humedad relativa, que puede rozar el 85%, aportará un ligero toque de pesadez en el aire.

A medida que avance el día, la luz natural nos acompañará desde la salida del sol a las 07:36 hasta su ocaso a las 17:56, ofreciendo aproximadamente diez horas de esplendor. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono claro y despejado, perfecto para disfrutar de paseos al aire libre. La máxima ascendiendo a los 21 grados invita a la relajación y al disfrute, con la promesa de una noche fresca en la que la temperatura bajará hasta los 9 grados, ideal para disfrutar de una velada tranquila.

Calatayud: cambios bruscos y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera cargada de inquietud, como si el cielo oscuro estuviera a punto de soltar su carga. El viento sopla con fuerza, aumentando la sensación de inestabilidad mientras las nubes se agrupan amenazadoramente, anunciando lo que podría ser un día de cambios bruscos.

A medida que avanza la mañana, el tiempo se vuelve más agitado. La temperatura mínima se sitúa en 3 grados, presentando un contraste marcado con los 20 grados que se esperan por la tarde. Con ráfagas de viento que alcanzan los 45 km/h y una humedad que roza el 80%, es recomendable salir preparado: no olviden el paraguas si tienen planes al aire libre.

Tarazona: cielo despejado y viento ligero

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 18 grados. Las condiciones serán agradables, aunque se puede sentir un ligero viento que, en momentos, podría intensificarse.

Este es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café en alguna terraza o simplemente relajarse al aire libre. Aprovecha el tiempo tranquilo para realizar tus actividades cotidianas sin preocupaciones.