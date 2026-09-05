PREVISIÓN DEL TIEMPO

AEMET: cielos nublados y temperaturas estables en Zaragoza con viento suave de sureste

Hoy, 5 de septiembre de 2026, el cielo de Zaragoza se adornará con intervalos de nubes altas, mientras el viento suave acaricia la región.

Aviso por temperaturas máximas en Zaragoza.
Aviso por temperaturas máximas en Zaragoza.

Hoy, 5 de septiembre de 2026, el cielo en toda la provincia mostrará intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que un viento flojo de dirección variable rolará a sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

La jornada en Zaragoza se presenta con un cielo sereno que se despereza lentamente al amanecer. Con temperaturas mínimas que rondan los 22 grados, la mañana será cálida y sin riesgo de lluvia. El viento soplará con suavidad desde el sureste, aportando un toque fresco a la atmósfera. A medida que avanzan las horas, la sensación térmica alcanzará un máximo de 41 grados, un calor que nos recordará la fuerza del sol, que hoy hace su aparición puntual a las 07:33.

Ya por la tarde, el sol será el protagonista indiscutible y aunque el termómetro ascenderá hasta los 41 grados, el ambiente se sentirá más soportable gracias a la ligera brisa que se mantendrá a unos 5 km/h. A medida que la luz se disipa, con el ocaso previsto para las 20:30, la noche nos ofrecerá un descenso agradable en las temperaturas, evitando que el calor persista demasiado tiempo. En definitiva, un día radiante, sin precipitación a la vista, ideal para disfrutar al aire libre.

Calatayud: cielo gris y riesgo de lluvia

Un aire inquieto recorre las calles de Calatayud, presagiando un día de cambios. El sol, que asoma tímidamente en el horizonte a las 7:37, pronto se verá cubierto por un cielo en tonos grises que anuncia un tiempo variable y algo inestable. Conforme avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 20 °C, pero a medida que se aproxime la tarde, la situación se tornará más complicada.

La transición será notable; si bien la mañana presenta una calma relativa, en la tarde la probabilidad de lluvias aumenta al 10% y el viento soplará con rachas de hasta 45 km/h. La sensación térmica máxima podría alcanzar los 39 °C, un contraste inquietante. Es recomendable llevar un paraguas, ya que las precipitaciones pueden ser inesperadas y acompañadas de un viento bastante fuerte.

Tarazona:

Día agradable con nubes y brisas

El tiempo en Tarazona se presenta estable y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 38 grados. A lo largo del día, se podría registrar alguna ligera llovizna por la tarde-noche y un suave viento que soplará a 10 km/h, aportando una sensación fresca y agradable.

Es un día óptimo para disfrutar de un paseo al atardecer o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para relajarse. Aprovecha la jornada para conectar con la naturaleza y disfrutar de la calidez del sol.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET

  • Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja en Ribera del Ebro de Zaragoza: Temperatura máxima de 39 ºC.
  • Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Ibérica zaragozana: Temperatura máxima de 38 ºC.
  • Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Centro de Huesca: Temperatura máxima de 38 ºC.

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