Hoy, 5 de septiembre de 2026, el cielo en toda la provincia mostrará intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que un viento flojo de dirección variable rolará a sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

La jornada en Zaragoza se presenta con un cielo sereno que se despereza lentamente al amanecer. Con temperaturas mínimas que rondan los 22 grados, la mañana será cálida y sin riesgo de lluvia. El viento soplará con suavidad desde el sureste, aportando un toque fresco a la atmósfera. A medida que avanzan las horas, la sensación térmica alcanzará un máximo de 41 grados, un calor que nos recordará la fuerza del sol, que hoy hace su aparición puntual a las 07:33.

Ya por la tarde, el sol será el protagonista indiscutible y aunque el termómetro ascenderá hasta los 41 grados, el ambiente se sentirá más soportable gracias a la ligera brisa que se mantendrá a unos 5 km/h. A medida que la luz se disipa, con el ocaso previsto para las 20:30, la noche nos ofrecerá un descenso agradable en las temperaturas, evitando que el calor persista demasiado tiempo. En definitiva, un día radiante, sin precipitación a la vista, ideal para disfrutar al aire libre.

Calatayud: cielo gris y riesgo de lluvia

Un aire inquieto recorre las calles de Calatayud, presagiando un día de cambios. El sol, que asoma tímidamente en el horizonte a las 7:37, pronto se verá cubierto por un cielo en tonos grises que anuncia un tiempo variable y algo inestable. Conforme avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 20 °C, pero a medida que se aproxime la tarde, la situación se tornará más complicada.

La transición será notable; si bien la mañana presenta una calma relativa, en la tarde la probabilidad de lluvias aumenta al 10% y el viento soplará con rachas de hasta 45 km/h. La sensación térmica máxima podría alcanzar los 39 °C, un contraste inquietante. Es recomendable llevar un paraguas, ya que las precipitaciones pueden ser inesperadas y acompañadas de un viento bastante fuerte.

Tarazona:

Día agradable con nubes y brisas

El tiempo en Tarazona se presenta estable y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 38 grados. A lo largo del día, se podría registrar alguna ligera llovizna por la tarde-noche y un suave viento que soplará a 10 km/h, aportando una sensación fresca y agradable.

Es un día óptimo para disfrutar de un paseo al atardecer o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para relajarse. Aprovecha la jornada para conectar con la naturaleza y disfrutar de la calidez del sol.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET