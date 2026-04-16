Sanz carga contra Óscar Puente por «mentir» sobre la gestión del 112 en el accidente de Adamuz: «es mala persona»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tachado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de «mala persona» por, según él, «atacar, acusar y mentir» sobre la actuación del servicio de emergencias 112 durante el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 47 personas.

Durante el tenso debate en el hemiciclo del Congreso el pasado miércoles, el ministro de Transportes pidió a Moreno Bonilla que asumiera responsabilidades por la supuesta respuesta tardía de los servicios de emergencias del 112. Puente ha calificado que fue «una gravísima negligencia» tras haber alabado tres meses antes la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. En declaraciones a los medios en Córdoba este jueves, Sanz ha defendido que las palabras del ministro «demuestran que es una mala persona».

«El ministro no puede atacar a los profesionales sanitarios, de seguridad y emergencias porque no estuvo allí. Yo sí estuve. Le pido que deje de mentir y atacar a los que dieron todo», ha afirmado el consejero, que ha insistido además en pedir a Óscar Puente que «deje de manipular y de usar a las víctimas» de la tragedia.

Sanz también ha reclamado respeto hacia los afectados y «que deje en paz a las víctimas». Asimismo, ha subrayado que «los servicios funcionaron y que el 112 no se cayó. Es falso». A su vez, ha pedido al ministro «prudencia y respeto».

Asociación Víctimas Adamuz

El pasado miércoles, las puertas del Congreso de los Diputados fueron el lugar de una protesta marcada por el dolor y de indignación hacia la actuación del Gobierno. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz reunió a decenas de afectados y ciudadanos frente al hemiciclo en su segunda movilización a nivel nacional, en esta ocasión celebrada en Madrid, para exigir «memoria, verdad y justicia». Entre los gritos que se escucharon durante la concentración destacaron «¡Óscar Puente dimisión!» y «¡Gobierno dimisión!».

La asociación ya había enviado anteriormente una carta a la Mesa del Congreso pidiendo que el manifiesto se leyera en el Parlamento. En el documento se exige que se esclarezca «toda la verdad» sobre el accidente y que las víctimas reciban una atención «eficaz y digna». Varios meses después del descarrilamiento, los afectados aseguran que todavía no han obtenido respuestas satisfactorias por parte de la Administración.