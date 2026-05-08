RTVE emite el próximo lunes el segundo ‘debate a cinco’ de la campaña para las elecciones andaluzas del 17-M

Radio Televisión Española (RTVE) retransmitirá este lunes 11 de mayo el debate electoral con los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, organizado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y en el que participarán los representantes de los grupos con presencia parlamentaria.

Según ha informado la corporación, el encuentro podrá seguirse en directo en La 1 mediante desconexión para Andalucía tras el Telediario 2. Además, estará disponible en todo el territorio nacional a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas.

Al finalizar el debate, el Canal 24 horas y RTVE Play emitirán un programa especial de análisis presentado por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, quienes ya condujeron el primer debate electoral. Ambos estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.

Este debate de Canal Sur se celebra una semana después del primer cara a cara electoral a cinco, organizado también por RTVE en Andalucía. Aquella emisión alcanzó un 15,2% de cuota de pantalla en su simulcast en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja en Andalucía.

En términos de audiencia, reunió a una media de 363.000 espectadores y acumuló 1,1 millones de espectadores únicos durante su emisión. A nivel nacional, registró un 1,2% de cuota y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el programa posterior de análisis obtuvo un 3,2% de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, superó el millón de espectadores únicos (1.042.000).

Al igual que en el debate anterior de RTVE, participarán los candidatos de las formaciones con representación en el Parlamento andaluz en la última legislatura: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Servicios mínimos de RTVA

El debate ‘a cinco’ candidatos que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha planteado para el próximo 11 de mayo, en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas del 17M, está previsto que se articule en torno a tres bloques temáticos y se prolongue durante un máximo de 110 minutos.

Así se recoge en el documento del Plan de Cobertura Informativa de la RTVA para la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026, aprobado este por el consejo de administración del ente público y que se ha enviado a la Junta Electoral de Andalucía (JEA).

Su duración «será de un máximo de 110 minutos» y se celebrará el día 11 de mayo «con la posibilidad de que cualquier operador público o privado pueda emitirlo en simultáneo», aclara también el documento enviado a la Junta Electoral de Andalucía.

En el plan se precisa también que su emisión «tendrá lugar en un programa especial que constará de un ‘Previo al Debate’, de la emisión del debate propiamente dicho y de un ‘Postdebate con análisis’».

Lo previsto es que el debate se articule en torno a tres bloques temáticos, que serán los de ‘Gobernanza: financiación autonómica, Andalucía en España y Europa, transparencia y buena gobernanza’, ‘Política social: vivienda, igualdad, sanidad, educación y dependencia’, y ‘Economía y empleo’.

La celebración del debate está marcada por una convocatoria de huelga en los centros de trabajo de la Radio Televisión de Andalucía para los próximos días 11, 12 y 14 de mayo.

La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, ha establecido los servicios mínimos con el objetivo de garantizar el desarrollo del Plan de Cobertura aprobado por el consejo de administración de la RTVA de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y «en particular» el debate del día 11.

Según se detalla en la resolución, los paros convocados se desarrollarían el lunes, 11 de mayo, en horario de 12,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas; el martes día 12, en horario de 8,00 a 10,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, y el jueves día 14, de 8,00 a 10,00 y de 18,00 a 20,00 horas.