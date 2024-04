El PSOE, un día después de ser imputado su nº 2 por construir bulos: «¿Sabes cómo se construye un bulo?»

Quien escribe estas líneas admite que ha tenido que mirar varias veces para comprobar si la cuenta del PSOE de Twitter, ahora X, era falsa o real. Para nuestra sorpresa, es real. La cuenta oficial del PSOE ha tuiteado «¿Quieres saber cómo se construye un bulo?» sólo un día después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén haya acordado imputar al número dos del partido y a otros dos altos cargos por, precisamente, haber construido un bulo contra el PP.

Y es que el juez ha llamado a declarar como investigados -antes imputados- al secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Jacinto Jesús Viedma Quesada, al ex alcalde de Jaén, Julio Millán Muñoz (POSE), y a la concejal socialista África Colomo Jiménez por su posible implicación en un delito de denuncia falsa contra dos concejales del PP en la capital jienense, a los que acusaron falsamente y con pruebas falsas de haber comprado votos.

Y, como ven en el tuit que hay bajo estas líneas, al community manager del PSOE no se le ha ocurrido mejor idea que lanzar la pregunta de «¿quieres saber cómo se construye un bulo?» apenas unas horas después de que el juez impute a tres socialistas por construir un bulo contra el PP. Y no, no es broma.

¿Quieres saber cómo se construye un bulo? Falsas noticias en digitales, PP y VOX, medios al servicio de la derecha…@felixbolanosg te lo explica ⤵️ pic.twitter.com/aaTbPITvMD — PSOE (@PSOE) April 10, 2024

Imputación

Al PSOE de Jaén se le está complicando cada vez más el futuro. A las tramas corruptas que OKDIARIO ha desvelado en los últimos meses hay que sumar ahora un varapalo judicial que les deja en una situación muy delicada. Sin dimisiones por el momento, el PSOE ha recibido la noticia de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén ha imputado a tres altos cargos del partido en la provincia jienense -uno de ellos es el número dos del PSOE andaluz-.

OKDIARIO Andalucía confirmó que la denuncia del PSOE al PP estaba basada en unos «pantallazos» de una conversaciones de WhatsApp que jamás existieron. Toda una chapuza que, sin embargo, afectó a las pasadas elecciones municipales, toda vez que la denuncia socialista se hizo pública precisamente en la jornada de reflexión.