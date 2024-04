El PSOE andaluz se enfada por la imputación de su número 2: «Es un atropello judicial, él está aforado»

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, lejos de pedir perdón por acusar con pruebas falsas al PP de Jaén de haber comprado votos, se ha enfadado por la imputación del secretario de Organización de la formación en la comunidad, Jacinto Viedma, ya que «es aforado». Sin ningún tipo de pudor, la portavoz socialista no ha hecho ningún tipo de autocrítica, no ha anunciado que los tres imputados hayan dejado el cargo y, además, ha defendido que Viedma no debería ser imputado por su condición de aforado.

Férriz ha calificado este miércoles como «sorpresa triple» la citación judicial como investigados de tres compañeros del PSOE de Jaén, entre ellos, el actual secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Regional, Jacinto Viedma, a raíz de una denuncia del PP provincial acusándoles de incurrir en una denuncia falsa sobre compra de votos en la capital durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023.

En rueda de prensa Férriz ha remarcado «el grave error» cometido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén con la citación de Viedma, quien en el momento de los hechos ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE provincial, por su actual condición de aforado como diputado que es del Parlamento de Andalucía, hecho que obligaría a que su causa se abordara en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), antes de colegir que por esa circunstancia «no puede ser llamado a declarar».

La portavoz socialista en la Cámara autonómica ha recordado que «la jueza anterior no vio motivo de investigación» sobre esa denuncia socialista, al tiempo que ha hablado de un «atropello» judicial por el hecho de que los tres citados, además de Viedma, el ex alcalde Julio Millán y la diputada provincial África Colomo, aún no tienen en su poder esa convocatoria judicial como investigados, de la que ha subrayado su conocimiento a través de los medios de comunicación.

«Ni ayer se les había notificado nada ni hoy se les ha notificado nada a los citados», ha afirmado, hecho del que ha colegido que se trata de «una anomalía demasiado normal» cuando «le toca a compañeros del Partido Socialista».

Férriz, quien ha proclamado «respaldar a los compañeros que tuvieron conocimiento de una irregularidad en un proceso electoral» y se han preguntado si en ese caso «se tenían que haber callado», ha recriminado al Partido Popular su disposición a «salir en tromba a machacar de nuevo a un secretario de Organización del PSOE» cuando ha blandido que «todavía estamos esperando a que pida perdón a Noel López por el machaque que se le hizo y destrozó familiarmente a una persona», en relación a la imputación de éste en el secuestro de una concejala del Ayuntamiento de Maracena (Granada), que acabó desestimando el TSJA.

Ha subrayado que «en el PP están nerviosos», situación que ha atribuido a «los muchos frentes abiertos», además de ironizar con el hecho de que «se leen los estatutos del PSOE de principio a fin», mientras que les ha instado a que «se apliquen» sus exigencias sobre el cumplimento del Código Ético socialista y las dimisiones motivadas por imputaciones judiciales cuando «van a votar en contra» este jueves en el Pleno del Parlamento en la creación de una comisión de investigación que reclama el PSOE sobre la contratación sanitaria de urgencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia de coronavirus y que se prolongó pasada ésta.

El TSJA confirmó que el auto emitido con fecha 8 de abril por el responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén cita a los tres dirigentes socialistas a declarar como investigados el 17 de mayo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén decidió en noviembre de 2023 el archivo de la denuncia original interpuesta por el PSOE en vísperas de las municipales. Lo hizo en un auto donde no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos.

En ese contexto, la acusación particular ejercida por los concejales del PP Antonio Losa y Manuel Palomares solicitó al juzgado la práctica de varias diligencias, entre las que planteaban la citación como investigado de Millán.

En enero el mismo juzgado que ahora lo cita a declarar como investigado rechazó su citación a declarar por el presunto montaje por compra de votos en las pasadas municipales y lo hizo también en otro auto ante diversas diligencias que había planteado la acusación particular ejercida por el concejal y diputado provincial del PP Antonio Losa y el ya ex edil Manuel Palomares.

Tres meses después y tras un recurso de reforma planteado ante el mismo juzgado pero ahora resuelto por el nuevo juez que se ha puesto al frente del juzgado, se cita a declarar a los tres dirigentes socialistas.