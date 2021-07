Desde la Junta de Andalucía de Juanma Moreno tienen marcado en rojo el próximo 8 de julio, toda vez que será cuando el PSOE de Andalucía (PSOE-A) de Juan Espadas podrá demostrar si tiene o no tiene palabra. En el PP entienden que si ese día los socialistas no permiten sacar adelante la Ley Suelo antepondrán los intereses del partido al de los andaluces. Sin embargo, este miércoles ya se han llevado el primer ‘jarro de agua fría’ por parte de un PSOE-A que ha bloqueado la tramitación del debate parlamentario de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha tachado de «injustificable» este nuevo bloqueo y esta actitud «nos hace dudar de la vocación de diálogo y llegar a acuerdos que los socialistas quieren transmitir».

Nieto se ha referido así a la decisión de PSOE y Adelante en la Mesa del Parlamento para impedir que el texto de la Lista entre en la orden del día del pleno de la próxima semana, lo que retrasaría el inicio del trámite parlamentario al menos quince días más.

«Lamentamos que haya sido posible que PSOE-A y Podemos se impliquen para hacer posible cuanto antes este trámite parlamentario pese a que la sociedad sí tiene claro que la Lista es una necesidad», ha asegurado Nieto, que ha aclarado que esta propuesta legislativa «se ha impulsado con mucho rigor y diálogo y con un consenso altísimo», que incluye informe unánime favorable del Consejo Consultivo y el apoyo del Consejo Municipalista, «presidido precisamente por un alcalde socialista».

Además, también tiene el respaldo de los agentes sociales como sindicatos y patronal. «Es necesario que tengamos, después de 20 años sufriendo problemas en la ordenación de territorio, una herramienta que permita a Andalucía el desarrollo de su territorio de forma sostenible», una «necesidad» de los andaluces en la que no suman los socialistas.

Comisión

José Antonio Nieto ha avanzando que su grupo parlamentario va a presentar una proposición no de ley en la Cámara andaluza pidiendo que se celebre la comisión bilateral del Estado con la Junta de Andalucía, según se contempla en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que «se haga en las mismas condiciones, con los mismos contenidos y con el mismo protagonismo que el Estado ha tenido con Cataluña».

De esta forma, el portavoz popular ha reiterado la defensa de los intereses andaluces que «no queremos privilegios, pero tampoco que nos quiten lo que es nuestro», y ese aspecto ha advertido de «la zona oscura» que «intencionadamente» no han dado a conocer Sánchez y Aragonés en su reunión y de la que «nos iremos enterando de sus contenidos conforme pase el tiempo y que, tememos, provoque que se vuelva relegar a Andalucía». Con ello, Nieto ha instado también al principal grupo de la oposición a ponerse al lado de andaluces para que «no se siga tratando a Andalucía como si fuera una comunidad de segunda».

«Si allí la comisión bilateral se hace al máximo nivel, aquí se tiene que hacer al máximo nivel; si allí se habla de Next Generation, financiación e infraestructuras claves para Cataluña, aquí se tiene que hablar de financiación, Next Generation e infraestructuras claves para Andalucía; y no vamos a ceder en nada porque los andaluces no nos perdonaría que hagamos como hizo el anterior gobierno socialista, que se tragó un acuerdo con un acuerdo minoritario entre Zapatero y ERC que desde 2009 nos ha costado 4 millones cada día a los andaluces», ha subrayado Nieto.

Al respecto, ha aseverado que aquel acuerdo «no ha servido para nada», porque, pese a que fue «impuesto» por los independentistas catalanes, desde entonces «llevan con la matraca de España nos roba». «Lo hizo Zapatero y no sirvió, lo está haciendo Sánchez y no le va a servir, no vale para nada ceder a las presiones del independentismo catalán que provocan agravios y desequilibrios a comunidades como Andalucía».