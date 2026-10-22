Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
A cómo se paga el precio de la gasolina en Andalucía y dónde es más barato repostar
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No siempre la gasolinera que tenemos más cerca de casa o del trabajo es la que más nos conviene. A veces, con cambiar de estación de servicio o aprovechar un trayecto habitual para detenernos en otra, podemos ahorrar algo de dinero al llenar el depósito. Y lo cierto es que es algo básico estos meses en los que sabemos que los precios de la gasolina y el diésel andan disparados. De este modo, si vives en Andalucía o tienes previsto desplazarte por alguna de sus provincias, puede que quieras saber cuál es el precio de la gasolina hoy 22 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de las principales ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga o Córdoba. Algo que podemos saber gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite conocer los precios comunicados por las gasolineras y localizar las opciones más económicas a primera hora de hoy:
Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.555 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Parsi, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Calle Palmetillo Cuatro, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.875 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.729 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para hoy jueves 22 de octubre:
Gasolina 95
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.600 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.625 €/l.
- Ballenoil. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.625 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- S. Coop. And. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.630 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340a, km 5,1. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.759 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.769 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.810 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.849 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340a, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Las gasolineras más baratas para repostar hoy en Málaga, son estas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.624 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.642 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.657 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.658 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.667 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Estación de Servicio El Valle (AGLA). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas hoy jueves son estas que enumeramos:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Estación de Servicio La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- AGLA. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l.
- Estación de Servicio El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.733 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.742 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 22 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada las gasolineras más baratas para hoy son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- ASC Carburantes. Salobreña. Polígono Industrial, calle E, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
- Estación de Servicio Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.739 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.744 €/l.
Con los listados que te acabamos de mostrar ya sabemos donde se localizan las gasolineras más baratas de las principales ciudades de Andalucía, pero si deseas hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados viéndolos además en forma de mapa. De este modo, tendrás un resultado más directo y fácil de ubicar con respecto a dónde te encuentres: