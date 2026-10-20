Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar en las principales ciudades de Andalucía
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El martes 20 de octubre ya está aquí y como de costumbre, las carreteras andaluzas se llenan de tráfico, y con él se produce la visita obligada a la gasolinera. Andalucía es una región enorme, y eso se nota en el surtidor: el pasado domingo, la gasolina 95 más barata de Córdoba estaba unos diez céntimos por litro por debajo de la de Cádiz, y a menudo la mejor oferta no está en la capital, sino en un pueblo cercano. De este modo, y con los carburantes aún lejos de los precios de hace un año, desviarse unos kilómetros puede compensar ya que unos céntimos por litro se convierten en euros al llenar el depósito. Toma nota entonces porque comparamos ahora, con datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, dónde repostar gasolina 95, 98 y diésel más barato en las principales ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.
Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Las gasolineras más baratas de Sevilla para este martes 20 de octubre son estas:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.599 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 (antigua SE-111), km 10,8, número 14. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30 (carretera de Valdezorras), km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.729 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz las gasolineras más baratas para hoy martes son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.625 €/l.
- Ballenoil. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.625 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.645 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.649 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.835 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.849 €/l.
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.865 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, las gasolineras más baratas son estas que te enumeramos a continuación:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.624 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2, número 143. Precio: 1.639 €/l.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.643 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.651 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.667 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.881 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.756 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Las gasolineras más baratas de Córdoba para hoy, son estas que te señalamos a continuación:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.622 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Polígono Carretera de Palma del Río, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.879 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.723 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.742 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.753 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.759 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, te dejamos las gasolineras más baratas que tienes en Granada:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- ASC Carburantes. Salobreña. Polígono, calle E, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
- ASC Carburantes. Motril. Carretera Almería-Motril, km 31. Precio: 1.635 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.749 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.757 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.759 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
Si quieres consultar datos del Geoportal en otro momento, puedes entrar en él y ver cómo se han movido precios en cualquier provincia andaluza, ya sean las vistas u otras. Además puedes ver un mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de Sevilla, y moverte por él para buscar la gasolineras más barata y cercana a dónde te encuentres: