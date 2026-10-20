Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El martes 20 de octubre ya está aquí y como de costumbre, las carreteras andaluzas se llenan de tráfico, y con él se produce la visita obligada a la gasolinera. Andalucía es una región enorme, y eso se nota en el surtidor: el pasado domingo, la gasolina 95 más barata de Córdoba estaba unos diez céntimos por litro por debajo de la de Cádiz, y a menudo la mejor oferta no está en la capital, sino en un pueblo cercano. De este modo, y con los carburantes aún lejos de los precios de hace un año, desviarse unos kilómetros puede compensar ya que unos céntimos por litro se convierten en euros al llenar el depósito. Toma nota entonces porque comparamos ahora, con datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, dónde repostar gasolina 95, 98 y diésel más barato en las principales ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Las gasolineras más baratas de Sevilla para este martes 20 de octubre son estas:

Gasolina 95

Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.599 €/l .

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: . EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera A-8005 (antigua SE-111), km 10,8, número 14. Precio: 1.599 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 (antigua SE-111), km 10,8, número 14. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: . Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l .

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: . Tamoil . Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: . Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30 (carretera de Valdezorras), km 0,1. Precio: 1.865 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30 (carretera de Valdezorras), km 0,1. Precio: . 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.

Diésel

Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: . Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.729 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz las gasolineras más baratas para hoy martes son estas:

Gasolina 95

Plenergy . Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: 1.625 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera del Pradillo, km 1. Precio: . Ballenoil . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: 1.625 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 17,67. Precio: . Petroprix . Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: 1.625 €/l .

. Barrio Nuevo. Diseminado carretera N-340, 17. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l .

. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.645 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: 1.649 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.649 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.649 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: . BP . Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.835 €/l .

. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Shell . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: . Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.849 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: . Repsol . Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.865 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: . Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.865 €/l.

Diésel

Ballenoil . Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l .

. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: . Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, carretera N-340A, km 5,1. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Camino del Águila Real, 22. Precio: . Petroprix Chiclana . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga, las gasolineras más baratas son estas que te enumeramos a continuación:

Gasolina 95

S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.624 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . ES Limonar . Mollina. Carretera N-334, km 143,2, número 143. Precio: 1.639 €/l .

. Mollina. Carretera N-334, km 143,2, número 143. Precio: . Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.643 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Lisbona Oil . Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.651 €/l .

. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.667 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: . Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.667 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.881 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.729 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: . Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: . Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: . Plenergy . Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l .

. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.749 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.749 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.756 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Las gasolineras más baratas de Córdoba para hoy, son estas que te señalamos a continuación:

Gasolina 95

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.622 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Enerplus . Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: . Ballenoil . Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: . Ballenoil . Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: . Ballenoil . Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida Campo de la Verdad, s/n. Precio: . Petroprix . Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.639 €/l .

. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: . Plenergy. Córdoba. Polígono Carretera de Palma del Río, s/n. Precio: 1.639 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Calle Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Lucena. Calle Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.849 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Agla . Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l .

. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: . Estación de Servicio El Saladillo . Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l .

. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.879 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.723 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.739 €/l .

. La Rambla. Polígono, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.742 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.753 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.759 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 21 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último, te dejamos las gasolineras más baratas que tienes en Granada:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: . ASC Carburantes . Salobreña. Polígono, calle E, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Polígono, calle E, s/n. Precio: . Minioil . Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: . ASC Carburantes. Motril. Carretera Almería-Motril, km 31. Precio: 1.635 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.

Diésel

ASC Carburantes . Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: . Minioil . Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600, s/n. Precio: . Petroprix . Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.749 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.757 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: . Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.759 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: . Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.

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