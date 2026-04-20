Precio de la gasolina hoy 20 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Empieza la semana, de modo que volvemos a los desplazamientos de todos los días. Para muchos conductores en Andalucía eso significa también repostar, pero no todos lo hacen sin mirar el precio. Comparar un momento antes de parar en una gasolinera se ha vuelto algo bastante habitual, sobre todo cuando la Guerra de Irán sigue marcando la actualidad, y también como no, el precio de los combustibles. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal, que es la herramienta que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica en la que aparecen los precios de toda España y de todo tipo de combustible, nos centramos en las principales ciudades andaluzas y vemos a cómo está el precio de la gasolina hoy, lunes 20 de abril.

Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes 20 de abril:

Gasolina 95

Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l Ballenoil – Cantillana, C/ Alfareros, 11 – 1,319 €/l

– Cantillana, C/ Alfareros, 11 – 1,319 €/l Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l

– Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l E.S. Vistalegre – Utrera – 1,367 €/l

– Utrera – 1,367 €/l Ronda Norte – SE-30 Nudo Calonge – 1,367 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra – 1,579 €/l

– Alcalá de Guadaíra – 1,579 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l Galp – Antonio Peña y López – 1,589 €/l

– Antonio Peña y López – 1,589 €/l Galp – Av. Andalucía – 1,589 €/l

– Av. Andalucía – 1,589 €/l Shell – San José de la Rinconada – 1,589 €/l

– San José de la Rinconada – 1,589 €/l Shell – N-IV km 531,75 – 1,599 €/l

– N-IV km 531,75 – 1,599 €/l Shell – Gelves – 1,599 €/l

– Gelves – 1,599 €/l Shell – Osuna – 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l Moeve – Puebla del Río – 1,590 €/l

– Puebla del Río – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l

– Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l Ballenoil – Cantillana – 1,655 €/l

– Cantillana – 1,655 €/l Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l Ballenoil – Tomares – 1,669 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l Maxoil – Vélez-Málaga, Pol. Los Zamoranos – 1,399 €/l

– Vélez-Málaga, Pol. Los Zamoranos – 1,399 €/l Coop. Virgen de la Oliva – Mollina – 1,407 €/l

– Mollina – 1,407 €/l Los Remedios – Ronda – 1,410 €/l

– Ronda – 1,410 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel – 1,435 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel – 1,435 €/l Plenergy – Torremolinos – 1,435 €/l

– Torremolinos – 1,435 €/l Ballenoil – Torremolinos – 1,435 €/l

– Torremolinos – 1,435 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar – 1,439 €/l

– Torre del Mar – 1,439 €/l Ballenoil – Benalmádena Costa – 1,435 €/l

Gasolina 98

Coloso Churriana – Málaga, Ctra. Coín km 89 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. Coín km 89 – 1,555 €/l Coloso – Málaga, Ctra. Coín km 54 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. Coín km 54 – 1,555 €/l M3 Petróleos – Benalmádena – 1,599 €/l

– Benalmádena – 1,599 €/l La Trocha – Coín – 1,609 €/l

– Coín – 1,609 €/l Shell – Av. Velázquez – 1,609 €/l

– Av. Velázquez – 1,609 €/l Galp – Nueva Andalucía – 1,629 €/l

– Nueva Andalucía – 1,629 €/l Moeve – San Pedro de Alcántara – 1,639 €/l

– San Pedro de Alcántara – 1,639 €/l Moeve – Marbella N-340 – 1,639 €/l

– Marbella N-340 – 1,639 €/l Agla – Yunquera – 1,638 €/l

– Yunquera – 1,638 €/l Sin marca – Marbella – 1,599 €/l

Diésel

S.C.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l

– Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l Petroprix – Málaga, Calle Licurgo – 1,685 €/l

– Málaga, Calle Licurgo – 1,685 €/l Petroprix – Málaga, Bahía Blanca – 1,685 €/l

– Málaga, Bahía Blanca – 1,685 €/l Ballenoil – Av. Velázquez – 1,685 €/l

– Av. Velázquez – 1,685 €/l Plenergy – Málaga, La Boheme – 1,685 €/l

– Málaga, La Boheme – 1,685 €/l Petroprix – Ortega y Gasset – 1,685 €/l

– Ortega y Gasset – 1,685 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,699 €/l

– Arroyo de la Miel – 1,699 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel – 1,699 €/l

– Arroyo de la Miel – 1,699 €/l Maxoil – Vélez-Málaga – 1,699 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy lunes:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,379 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,379 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,379 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,379 €/l Petroprix – Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,379 €/l

– Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,379 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,379 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,379 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l

– Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l Petroprix – Campamento, C/ Real – 1,389 €/l

– Campamento, C/ Real – 1,389 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,389 €/l

– La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,389 €/l Plenergy – Villamartín, Av. de Arcos – 1,389 €/l

– Villamartín, Av. de Arcos – 1,389 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,395 €/l

– Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,395 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,395 €/l

Gasolina 98

Coloso – La Línea de la Concepción – 1,535 €/l

– La Línea de la Concepción – 1,535 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera – 1,556 €/l

– Jerez de la Frontera – 1,556 €/l Shell – La Línea de la Concepción – 1,559 €/l

– La Línea de la Concepción – 1,559 €/l Shell – Jerez de la Frontera (A-480) – 1,559 €/l

– Jerez de la Frontera (A-480) – 1,559 €/l Moeve – Chipiona – 1,582 €/l

– Chipiona – 1,582 €/l Shell – Jerez de la Frontera – 1,589 €/l

– Jerez de la Frontera – 1,589 €/l Shell – Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l

– Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l EasyFuel – Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l

– Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l Shell – El Puerto de Santa María – 1,599 €/l

– El Puerto de Santa María – 1,599 €/l Cepsa – San Enrique – 1,612 €/l

Diésel

Ballenoil – Rota, Av. María Auxiliadora – 1,635 €/l

– Rota, Av. María Auxiliadora – 1,635 €/l Ballenoil – Rota, Av. Libertad – 1,635 €/l

– Rota, Av. Libertad – 1,635 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Europa – 1,645 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Europa – 1,645 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Fernando Portillo – 1,645 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Fernando Portillo – 1,645 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,645 €/l

– Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,645 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,645 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,645 €/l Petroprix – Campamento – 1,645 €/l

– Campamento – 1,645 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción – 1,645 €/l

– La Línea de la Concepción – 1,645 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,645 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,645 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera – 1,645 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,359 €/l

– Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,359 €/l Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería – 1,369 €/l

– La Carlota, C/ Ingeniería – 1,369 €/l Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,385 €/l

– Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,385 €/l Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,385 €/l

– Lucena, C/ Concha Lago – 1,385 €/l Plenergy – Añjarón, C/ Espejo – 1,385 €/l

– Añjarón, C/ Espejo – 1,385 €/l Ballenoil – Córdoba, Av. Libia – 1,389 €/l

– Córdoba, Av. Libia – 1,389 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,389 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón – 1,389 €/l Ballenoil – Córdoba, Campo de la Verdad – 1,389 €/l

– Córdoba, Campo de la Verdad – 1,389 €/l Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera – 1,389 €/l

– Córdoba, Av. Esteban de Cabrera – 1,389 €/l HRUIZ – Palma del Río, Polígono C/ Naranja Salustiana – 1,389 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,495 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil – 1,495 €/l Fueling – Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l

– Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l Mirasierra – Rute – 1,569 €/l

– Rute – 1,569 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra – 1,569 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra – 1,569 €/l Shell – Pozoblanco – 1,579 €/l

– Pozoblanco – 1,579 €/l Family Energy – Montilla – 1,589 €/l

– Montilla – 1,589 €/l Avia – Aguilar de la Frontera – 1,599 €/l

– Aguilar de la Frontera – 1,599 €/l Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante – 1,601 €/l

– Córdoba, Av. del Brillante – 1,601 €/l E.S. La Milana – Priego de Córdoba – 1,605 €/l

Diésel

Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería – 1,655 €/l

– La Carlota, C/ Ingeniería – 1,655 €/l Ballenoil – Villanueva de Córdoba, C/ Curtidores – 1,669 €/l

– Villanueva de Córdoba, C/ Curtidores – 1,669 €/l Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,685 €/l

– Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,685 €/l Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,685 €/l

– Lucena, C/ Concha Lago – 1,685 €/l Plenergy – Añjarón, C/ Espejo – 1,685 €/l

– Añjarón, C/ Espejo – 1,685 €/l Riosol – Castro del Río – 1,689 €/l

– Castro del Río – 1,689 €/l Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,694 €/l

– Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,694 €/l Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,695 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil – 1,695 €/l F. del Moral – Rute – 1,695 €/l

– Rute – 1,695 €/l Cooperativa – Benamejí – 1,695 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 20 de abril:

Gasolina 95

Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,429 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,429 €/l Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,449 €/l

– Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,449 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo – 1,449 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo – 1,449 €/l Minioil – Peligros, N-323 km 122 – 1,458 €/l

– Peligros, N-323 km 122 – 1,458 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,459 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,459 €/l Minioil – Otura – 1,459 €/l

– Otura – 1,459 €/l Ballenoil – Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l

– Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l Easygas – Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l

– Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 – 1,459 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus – Valderrubio – 1,539 €/l

– Valderrubio – 1,539 €/l A. Aguaza – Cúllar – 1,579 €/l

– Cúllar – 1,579 €/l E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,595 €/l

– Ogíjares – 1,595 €/l Alcampo – Granada – 1,599 €/l

– Granada – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe – 1,599 €/l

– Atarfe – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe (24H) – 1,599 €/l

– Atarfe (24H) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla – 1,599 €/l

– Armilla – 1,599 €/l Shell – Churriana de la Vega – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla (Camino Bajo) – 1,599 €/l

– Armilla (Camino Bajo) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,649 €/l

– Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,649 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo – 1,689 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo – 1,689 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 – 1,699 €/l

– Cúllar, N-342 – 1,699 €/l Agro-Olivarera – Cúllar – 1,699 €/l

– Cúllar – 1,699 €/l Minioil – Motril – 1,699 €/l

– Motril – 1,699 €/l Gasolinera El Margen – Cúllar – 1,699 €/l

– Cúllar – 1,699 €/l Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,699 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,699 €/l E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,709 €/l

– Ogíjares – 1,709 €/l Petroprix – Huétor-Tájar – 1,709 €/l

Mapa para ver las gasolineras más baratas

Los listados de precios para el día de hoy ya están claros, a primera hora, en las principales ciudades de Andalucía. Sin embargo, sabemos que el precio del combustible no se mantiene igual de un día para otro, así que antes de repostar puede venir bien mirar dónde está más barato. A veces, con cambiar de estación o adelantar el repostaje, ya se nota en el gasto semanal. De este modo, y si quieres comprobarlo por tu cuenta, puedes usar el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Con esta herramienta puedes buscar por zona o tipo de combustible y ver las estaciones en un listado como los ofrecidos, así como en un mapa con los precios actualizados tal y como vemos en este ejemplo de Sevilla: