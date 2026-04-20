Precio de la gasolina hoy 20 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son los precios hoy lunes en las gasolineras más baratas de Andalucía
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Empieza la semana, de modo que volvemos a los desplazamientos de todos los días. Para muchos conductores en Andalucía eso significa también repostar, pero no todos lo hacen sin mirar el precio. Comparar un momento antes de parar en una gasolinera se ha vuelto algo bastante habitual, sobre todo cuando la Guerra de Irán sigue marcando la actualidad, y también como no, el precio de los combustibles. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal, que es la herramienta que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica en la que aparecen los precios de toda España y de todo tipo de combustible, nos centramos en las principales ciudades andaluzas y vemos a cómo está el precio de la gasolina hoy, lunes 20 de abril.
Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes 20 de abril:
Gasolina 95
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l
- Ballenoil – Cantillana, C/ Alfareros, 11 – 1,319 €/l
- Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l
- Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,357 €/l
- E.S. Vistalegre – Utrera – 1,367 €/l
- Ronda Norte – SE-30 Nudo Calonge – 1,367 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l
- Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l
- Galp – Alcalá de Guadaíra – 1,579 €/l
- Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l
- Galp – Antonio Peña y López – 1,589 €/l
- Galp – Av. Andalucía – 1,589 €/l
- Shell – San José de la Rinconada – 1,589 €/l
- Shell – N-IV km 531,75 – 1,599 €/l
- Shell – Gelves – 1,599 €/l
- Shell – Osuna – 1,599 €/l
Diésel
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l
- Moeve – Puebla del Río – 1,590 €/l
- Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l
- Ballenoil – Cantillana – 1,655 €/l
- Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,665 €/l
- Ballenoil – Tomares – 1,669 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Málaga
Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:
Gasolina 95
- S.C.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l
- Maxoil – Vélez-Málaga, Pol. Los Zamoranos – 1,399 €/l
- Coop. Virgen de la Oliva – Mollina – 1,407 €/l
- Los Remedios – Ronda – 1,410 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,435 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel – 1,435 €/l
- Plenergy – Torremolinos – 1,435 €/l
- Ballenoil – Torremolinos – 1,435 €/l
- Lisbona Oil – Torre del Mar – 1,439 €/l
- Ballenoil – Benalmádena Costa – 1,435 €/l
Gasolina 98
- Coloso Churriana – Málaga, Ctra. Coín km 89 – 1,555 €/l
- Coloso – Málaga, Ctra. Coín km 54 – 1,555 €/l
- M3 Petróleos – Benalmádena – 1,599 €/l
- La Trocha – Coín – 1,609 €/l
- Shell – Av. Velázquez – 1,609 €/l
- Galp – Nueva Andalucía – 1,629 €/l
- Moeve – San Pedro de Alcántara – 1,639 €/l
- Moeve – Marbella N-340 – 1,639 €/l
- Agla – Yunquera – 1,638 €/l
- Sin marca – Marbella – 1,599 €/l
Diésel
- S.C.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l
- Petroprix – Málaga, Calle Licurgo – 1,685 €/l
- Petroprix – Málaga, Bahía Blanca – 1,685 €/l
- Ballenoil – Av. Velázquez – 1,685 €/l
- Plenergy – Málaga, La Boheme – 1,685 €/l
- Petroprix – Ortega y Gasset – 1,685 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,699 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel – 1,699 €/l
- Maxoil – Vélez-Málaga – 1,699 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Cádiz
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy lunes:
Gasolina 95
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,379 €/l
- Petroprix – El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,379 €/l
- Petroprix – Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,379 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,379 €/l
- Ballenoil – Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l
- Petroprix – Campamento, C/ Real – 1,389 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,389 €/l
- Plenergy – Villamartín, Av. de Arcos – 1,389 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,395 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,395 €/l
Gasolina 98
- Coloso – La Línea de la Concepción – 1,535 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera – 1,556 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción – 1,559 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera (A-480) – 1,559 €/l
- Moeve – Chipiona – 1,582 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera – 1,589 €/l
- Shell – Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l
- EasyFuel – Chiclana de la Frontera – 1,599 €/l
- Shell – El Puerto de Santa María – 1,599 €/l
- Cepsa – San Enrique – 1,612 €/l
Diésel
- Ballenoil – Rota, Av. María Auxiliadora – 1,635 €/l
- Ballenoil – Rota, Av. Libertad – 1,635 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Europa – 1,645 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Fernando Portillo – 1,645 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, N-IV km 15 – 1,645 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,645 €/l
- Petroprix – Campamento – 1,645 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción – 1,645 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,645 €/l
- Seroil Energy – Jerez de la Frontera – 1,645 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Córdoba
A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,359 €/l
- Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería – 1,369 €/l
- Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,385 €/l
- Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,385 €/l
- Plenergy – Añjarón, C/ Espejo – 1,385 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Av. Libia – 1,389 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,389 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Campo de la Verdad – 1,389 €/l
- Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera – 1,389 €/l
- HRUIZ – Palma del Río, Polígono C/ Naranja Salustiana – 1,389 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,495 €/l
- Fueling – Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l
- Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l
- Mirasierra – Rute – 1,569 €/l
- Shell – Lucena, Ctra. de Cabra – 1,569 €/l
- Shell – Pozoblanco – 1,579 €/l
- Family Energy – Montilla – 1,589 €/l
- Avia – Aguilar de la Frontera – 1,599 €/l
- Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante – 1,601 €/l
- E.S. La Milana – Priego de Córdoba – 1,605 €/l
Diésel
- Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería – 1,655 €/l
- Ballenoil – Villanueva de Córdoba, C/ Curtidores – 1,669 €/l
- Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,685 €/l
- Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,685 €/l
- Plenergy – Añjarón, C/ Espejo – 1,685 €/l
- Riosol – Castro del Río – 1,689 €/l
- Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,694 €/l
- Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,695 €/l
- F. del Moral – Rute – 1,695 €/l
- Cooperativa – Benamejí – 1,695 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de abril en Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 20 de abril:
Gasolina 95
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,429 €/l
- Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l
- Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,449 €/l
- GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo – 1,449 €/l
- Minioil – Peligros, N-323 km 122 – 1,458 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,459 €/l
- Minioil – Otura – 1,459 €/l
- Ballenoil – Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l
- Easygas – Granada, Camino de Ronda – 1,459 €/l
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 – 1,459 €/l
Gasolina 98
- AM97 Plus – Valderrubio – 1,539 €/l
- A. Aguaza – Cúllar – 1,579 €/l
- E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,595 €/l
- Alcampo – Granada – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe (24H) – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla – 1,599 €/l
- Shell – Churriana de la Vega – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla (Camino Bajo) – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l
Diésel
- Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l
- Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,649 €/l
- GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo – 1,689 €/l
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 – 1,699 €/l
- Agro-Olivarera – Cúllar – 1,699 €/l
- Minioil – Motril – 1,699 €/l
- Gasolinera El Margen – Cúllar – 1,699 €/l
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes – 1,699 €/l
- E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,709 €/l
- Petroprix – Huétor-Tájar – 1,709 €/l
Mapa para ver las gasolineras más baratas
Los listados de precios para el día de hoy ya están claros, a primera hora, en las principales ciudades de Andalucía. Sin embargo, sabemos que el precio del combustible no se mantiene igual de un día para otro, así que antes de repostar puede venir bien mirar dónde está más barato. A veces, con cambiar de estación o adelantar el repostaje, ya se nota en el gasto semanal. De este modo, y si quieres comprobarlo por tu cuenta, puedes usar el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Con esta herramienta puedes buscar por zona o tipo de combustible y ver las estaciones en un listado como los ofrecidos, así como en un mapa con los precios actualizados tal y como vemos en este ejemplo de Sevilla: