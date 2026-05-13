Precio de la gasolina hoy 13 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

En Andalucía el precio de la gasolina puede cambiar bastante dependiendo de la ciudad o incluso de la gasolinera en la que se reposte. Por eso muchos conductores revisan antes cuánto cuesta llenar el depósito, especialmente quienes utilizan el coche a diario o tienen previsto hacer un viaje. En provincias como Sevilla, Cádiz o Málaga las diferencias entre estaciones pueden llegar a notarse bastante al final del repostaje. Toma nota, porque estas son algunas de las gasolineras más baratas hoy, 13 de mayo, en algunas de las principales ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo en Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles si vives en Sevilla:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.309 €/l Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.319 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.319 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.329 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.329 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.337 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A392 km. 19,900 – 1.595 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

(Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l Astigi (Écija) – Autovía A-4 km. 450 – 1.609 €/l

Diésel

Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l

(Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.569 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.569 €/l Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l

(Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.569 €/l Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.571 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Red Car Oil (Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l

(Los Rosales) – Calle Jovellanos, 10 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz en cambio, estas son las gasolineras más baratas para repostar:

Gasolina 95

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.369 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.379 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.379 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.379 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.379 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.469 €/l ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.559 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l

(Tarifa) – Carretera CN-340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1» – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1» – 1.599 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

Diésel

SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l

(Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz Málaga km. 21 – 1.540 €/l Galp (Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l

(Medina-Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.559 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.575 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.575 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.575 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.575 €/l Autonet&Oil (Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l

(Chipiona) – Calle Constitución, 103 – 1.579 €/l GM Oil (El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.579 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carrer El Palmar, 11 – 1.579 €/l Ballenoil (San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l

(San Fernando) – CL Ferrocarril 34 – 1.585 €/l Ballenoil (San Fernando) – Carretera N-IVA km. 680 – 1.585 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo en Málaga

Las gasolineras más baratas de Málaga para este miércoles 13 de mayo:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.379 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.379 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Petrol & Go (Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l

(Estepona) – Autovía A-7 km. 151 – 1.439 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l Galp (Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l

(Fuengirola) – Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.649 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.649 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.569 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXIII, s/n – 1.569 €/l Autonet&Oil (Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l

(Nerja) – Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1.579 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.599 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.609 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.609 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.609 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.609 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo en Córdoba

Si vives en Córdoba y quieres repostar, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.385 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.385 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.385 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.389 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.389 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.395 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.416 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l

(El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.609 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l

(Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.635 €/l E.S. La Milana Agla (Priego de Córdoba) – Carretera A339 km. 24 – 1.635 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.531 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.547 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.584 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.609 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n junto recinto ferial – 1.609 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.609 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.609 €/l Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.609 €/l

(Monturque) – Carretera Monturque Moriles km. 1 – 1.609 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.609 €/l

Precio de la gasolina hoy 13 de mayo en Granada

Para quienes viven en Granada estas son las gasolineras más baratas donde puedes repostar:

Gasolina 95

Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril, Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.389 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l ASC Carburantes (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 31 – 1.399 €/l

Gasolina 98

ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.479 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.495 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.499 €/l AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.529 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l

(Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.579 €/l

Diésel

Gaia (Zújar) – Polígono acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l

(Zújar) – Polígono acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.579 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.587 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l El Grupo SCA (Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l

(Castell de Ferro) – Calle Rambla Hileros, s/n – 1.589 €/l Petroprix (Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l

(Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.595 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.595 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.595 €/l Minioil (Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l ASC Carburantes (Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18 – 1.595 €/l

El Geoportal permite comparar el precio de la gasolina en toda Andalucía

Como acabamos de comprobar con los precios de la gasolina en la principales ciudades andaluzas, el Geoportal de Gasolineras permite consultar los precios actualizados de miles de estaciones de servicio de toda España a través de listados como los mostrados o también de un mapa interactivo como por ejemplo este que vemos para Sevilla.

La herramienta deja comparar carburantes, buscar por ciudad y localizar rápidamente cuáles son las opciones más baratas según la zona. Además, también muestra información como la dirección, el horario o la marca de cada gasolinera.