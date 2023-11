Podemos muestra su «apoyo» al socialista que recibió un empujón y calla con el tiro a Vidal Quadras

La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, sigue sin lamentar ni condenar el disparo en la cabeza que ha recibido Alejo Vidal-Quadras pero se ha apresurado a mostrar su «afecto y apoyo» a Víctor Mora, el ex alcalde socialista de Sanlúcar de Barrameda que ha recibido un empujón en la calle.

El silencio de Velarde ante el intento de asesinato de Vidal-Quadras contrasta con su mensaje de apoyo al ex alcalde socialista de Sanlúcar de Barrameda. «Mi afecto y apoyo Víctor Mora. Son pocos y cobardes y no pasarán. Sanlúcar, mi casi segunda casa, no estará nunca representada por esos reaccionarios. Abrazo», ha señalado a través de sus redes sociales Martina Velarde.

Vidal-Quadras

El ex líder del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, ha sido disparado en la cara a las puertas de su casa en Madrid este jueves, 9 de noviembre, según ha podido saber en primicia OKDIARIO. La Policía cree que el disparo a bocajarro en la cara de Vidal-Quadras podría ser un atentado y descarta la hipótesis de robo.

La Policía investiga en el lugar donde el político español, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña, ha recibido un disparo en la cara en la calle Núñez de Balboa de Madrid.

El dirigente político que ha militado treinta años en el PP, formación por la que fue eurodiputado entre 1999 y 2014, ha sido operado de urgencia en el Hospital Gregorio Marañon pero se encuentra afortunadamente fuera de peligro.

Víctor Mora

Víctor Mora, ex alcalde socialista de Sanlúcar de Barrameda y actual teniente de alcalde, ha recibido un empujón por la espalda, tal y como ha denunciado este jueves el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha condenado la «agresión» y a culpado a la «crispación social que ha generado la derecha ultra».

El empujón, según Ruiz Boix, ha sido «a manos de un individuo que ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial». Según ha explicado en una nota, el empujón se ha producido delante de un bar donde había numerosos testigos.