Un partido musulmán se presenta el 17M para «normalizar» el árabe: «Es lengua histórica de Andalucía»

El Partido Andalusí es una formación de mayoría musulmana que concurrirá por primera vez a unas elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo con una candidatura por Cádiz y un programa en el que plantea «normalizar» el árabe como «lengua histórica» de Andalucía. La formación, fundada en Algeciras e inspirada en el «humanismo islámico», quiere abrirse paso en unos comicios en los que compartirá papeleta con PP, PSOE o Vox.

La irrupción de esta formación se produce en una única circunscripción, la de Cádiz, y supone el debut autonómico de un partido creado hace tres años en Algeciras. Su proyecto político se define como heredero de la concepción de Blas Infante y mezcla ese planteamiento andalucista con referencias al «humanismo islámico», la participación política y una identidad «andalusí» propia. Entre sus principales objetivos figuran la defensa del árabe, la reivindicación simbólica del legado andalusí y la aspiración de incorporar Ceuta y Melilla al ámbito autonómico andaluz.

El cabeza de lista del Partido Andalusí por Cádiz es Dris Mohamed Amar, uno de los impulsores de la formación. Otro de sus fundadores es Alejandro Delmás Infante, nieto de Blas Infante, figura central del andalucismo histórico.

El Partido Andalusí se ha dado a conocer a nivel nacional por alguna de sus polémicas reivindicaciones, como la que hizo en Algeciras con la instalación de alumbrado ornamental por el Ramadán, como ocurre en Ceuta y Melilla, o el uso de la plaza de toros de la localidad para la fiesta del cordero.

Además de la defensa del árabe como «lengua histórica» de Andalucía, el partido incluye entre sus postulados que Ceuta y Melilla «vuelvan a ser parte de la Autonomía Andaluza», pese a que nunca han formado parte de ella. Sus estatutos hablan de recuperar la soberanía de la «Nación Andalusí» a ambos lados del Estrecho. También plantean «la liberación de Andalucía mediante la instauración de un Poder Andalusí que permita quebrar la dependencia económica, la alienación cultural, el subdesarrollo social y la subordinación política que sufre la Nación Andaluza».

Todos los partidos

Un total de 25 partidos y tres coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Trece de estos partidos y coaliciones se presentan por las ocho provincias de la comunidad.

Estos datos se desprenden de la información hecha pública por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) sobre formaciones políticas acreditadas para concurrir a las elecciones autonómicas.

Entre esas trece formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía -que ahora se presenta como partido político- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía.

Asimismo, para las elecciones del 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias. En la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía, consta la retirada de los partidos Podemos y Alianza Verde, que finalmente se han integrado en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

Los otros siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva).

Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100×100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).