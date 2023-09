El número 2 del PSOE andaluz sigue implicado en el secuestro de Maracena y un juez decidirá si le imputa

Noel López, secretario de organización del PSOE de Andalucía, recuperó este verano su puesto tras apartarse del mismo tras la investigación judicial del secuestro de la que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Maracena (Granada), Vanessa Romero, a manos del que era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de esta localidad, la también socialista Berta Linares. El PSOE-A deslizaba entonces que Noel López «no está sujeto a ningún tipo de investigación siquiera por parte del TSJA, ni en ningún caso hay ninguna cuestión en su contra», por lo que «vuelve a recuperar las funciones que está ejerciendo», señalaba el líder del socialismo andaluz, Juan Espadas. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes judiciales, el caso sigue en fase de instrucción, por ahora sin novedades porque el juez que lo lleva acaba de incorporarse.

De este modo, según ha podido saber este periódico, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Granada está pendiente de diligencias que le pidió a la Guardia Civil. En relación con López, el juez puede decidir ahora si enviar la causa al TSJA, en caso de que vea que puede haber indicios en su contra. Es decir, que bajo ningún concepto el caso se ha archivado o se ha dejado de lado la presunta implicación de López en este caso. De hecho, el juzgado ya envió la causa al TSJA con anterioridad y éste organismo decidió que se siguiera investigando.

Noel López anunció esa renuncia temporal a sus funciones como ‘número dos’ de la dirección del PSOE andaluz después de que el juzgado de Instrucción número 5 de Granada levantase el secreto de sumario en dicha causa y la elevara al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a él mismo, a Berta Linares y al por entonces concejal de Urbanismo de esta localidad.

Entonces, el juzgado dedujo testimonio contra Noel López, también ex alcalde de Maracena, elevando la causa al TSJA al ser aforado, e hizo lo propio con la por entonces alcaldesa de Maracena y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, ante la existencia de posibles «indicios» de su vinculación en los hechos.

Sin embargo, el TSJA acordó posteriormente, en un acto fechado el 15 de junio, devolver al citado juzgado de Granada la causa de dicho secuestro y no incoar diligencias previas de investigación penal contra Noel López, al entender que no se habían agotado las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con «claridad», en ese momento de la investigación, los hechos que se le atribuían en relación a este asunto. Cabe destacar, así las cosas, que nadie ha decidido que López no esté implicado en el caso.

Entonces, Espadas comentó que Noel López «no ha dejado de ser secretario de Organización» del PSOE-A, y lo que hizo fue que «se apartó temporalmente» de sus responsabilidades vinculadas a ese cargo, en un momento además en el que la federación socialista andaluza tuvo que «constituir de manera urgente el comité de campaña de las elecciones generales» ante el adelanto de las mismas al 23 de julio. Ahora, de este modo, sólo queda esperar que el juez decida qué hacer con un Noel López que, bajo ningún concepto, está fuera de esta causa.