Moreno humilla a Montero por no haber «rechazado» aún el machismo «bochornoso» de su «tronco» Ábalos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado duramente este martes en Sevilla a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por no haber «rechazado» públicamente los comentarios «bochornosos» y machistas de los audios del caso Koldo, protagonizados por el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

Durante la presentación de la ponencia política del PP para su próximo congreso nacional, Moreno ha exigido explicaciones al PSOE por el silencio de sus dirigentes ante las grabaciones en las que se alude a un viaje organizado según las mujeres que querían ver los implicados. «Nos abochorna a todos», dijo el presidente andaluz, cuestionando si «las compañeras» de Koldo y Ábalos no tienen nada que decir ante ese «mercadeo sobre las mujeres».

El líder del Ejecutivo andaluz ha señalado directamente a Montero, a la que ha calificado como «número dos» del PSOE, preguntando si no le parece «insoportable» lo escuchado en los audios. «Ese partido político que se autoidentifica como feminista», subrayó, debería haber mostrado una condena rotunda. En su opinión, el silencio de Montero es una muestra de complicidad y «debería de avergonzarse».

Moreno ha remarcado que estos hechos no pueden quedar impunes en el plano político y que el feminismo del PSOE queda deslegitimado si sus dirigentes no se pronuncian contra este tipo de comportamientos dentro de sus propias filas.

Montero, a lo suyo

La ministra Montero, por su parte, se ha dedicado a enumerar este miércoles durante los «cientos» de casos de corrupción que, según ha defendido, ha tenido el PP a lo largo de su historia, desmarcándose de la forma de atajar estos asuntos por parte de ambos partidos.

Ha recalcado que se siente traicionada tras el informe de la UCO: «Me siento igual que todos los militantes de mi partido que son hombres y mujeres honestos, que nos dejamos la piel por intentar que avance el proyecto progresista».

Eso sí, Montero ha insistido en que la corrupción es «sistémica», aunque ha desvinculado la forma de atajarlo el PP con el PSOE: Los socialistas perseguimos y «cesamos».