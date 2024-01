Las mentiras de Montero: ni ha propuesto un fondo de compensación ni las comunidades lo han rechazado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, miente cada vez que afirma que se propuso un fondo de compensación para las autonomías infrafinanciadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que fue rechazado. Y sus mentiras son fáciles de contrastar, ya que ni se ha propuesto, ni tampoco se ha votado -y por tanto tampoco rechazado- el citado fondo de compensación que tantos años lleva pidiendo la Junta de Andalucía.

De hecho, cabe destacar que Montero, por decisión unilateral, decidió, en su posición de ministra, no aceptar la petición de las comunidades infrafinanciadas. Una decisión que choca frontalmente con lo que ella misma exigía desde su posición de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, cuando reclamaba que a Andalucía le faltaban 4.000 millones de euros con el Sistema de Financiación (que sigue vigente en la actualidad castigando, entre otras comunidades, a Andalucía).

De este modo, y tal y como esgrimen fuentes de la Junta de Andalucía, se puede afirmar que Montero falta a la verdad, le falta memoria y, una vez más, hace caso omiso a las peticiones y necesidades de Andalucía. Todo, por supuesto, por seguir manteniendo el pacto de Gobierno y el apoyo de Cataluña.

Donde dije digo…

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmaba este lunes que: «En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró hace unos meses, ante la petición de algunas comunidades autónomas, yo planteé esta cuestión (la creación de un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas) y el conjunto de comunidades autónomas dijo que no». Esto es, sin lugar a dudas, mentira.

Y es que este tema no estaba contemplado en el orden del día del último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ni en el último (celebrado el día 11 de diciembre de 2023) ni en el anterior (celebrado el pasado 27 de julio de 2022). Lo primero que hay que tener en cuenta es que, si un punto no se contempla en el orden del día, no puede pasar a votación, tal y como se contempla en el reglamento del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, Artículo 6, punto 2, que dice: “Los miembros del Consejo habrán de ser convocados por escrito para cada reunión, con una antelación mínima de setenta y dos horas. La convocatoria deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y todos den su conformidad al examen de asuntos que no figuren en el orden del día”.

Esto último no se ha producido, por lo que no ha podido haber votación alguna sobre este tema y, por tanto, tampoco rechazo. En el turno de ruegos y preguntas del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pidió por parte de Autonomías como Murcia o Andalucía la creación de dicho fondo de compensación.

En el caso de la petición de Andalucía, la ministra aludió a una supuesta reforma del Sistema de Financiación, que se había rechazado anteriormente y sin especificar cuándo ni cómo, pero en ningún momento respondió a la solicitud directa sobre este fondo.

Revisemos los últimos CPFF, y lo que pasó respecto al polémico fondo de compensación:

CPFF, 28 julio de 2021

Andalucía, Valencia y Murcia solicitaronn la creación del fondo transitorio de nivelación. La ministra María Jesús Montero propuso someter a votación esta “petición de tres comunidades autónomas”. Extremadura señaló entonces que “no debe admitirse que haya comunidades sobrefinanciadas», pero “que no parece procedente que esta propuesta sea valorada en esta reunión del Consejo”.

Entonces, la ministra Montero dijo que “en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordará el tema para dar a conocer si ha sido posible construir una propuesta con el consenso suficiente” sobre la financiación autonómica. Además, recordó que “en una cuestión tan trascedente sería necesario contar con el apoyo de los partidos políticos mayoritarios”.

CPFF, 27 de julio de 2022

Los consejeros de Andalucía, Valencia y Castilla La Mancha volvieron a plantear la creación del fondo transitorio para igualar la financiación de las CCAA infrafinaciadas respecto a la media de las demás regiones. Galicia, en este sentido, preguntó cómo sería ese fondo, pero no se profundizó en absoluto en ello. Por supuesto, tampoco se votó nada.

Al negarse a crear el fondo transitorio de compensación que piden Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, el Gobierno incumplió también lo acordado en el Pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, en el que se planteó un fondo extra para compensar a las comunidades infrafinanciadas.

Aunque en un principio el texto dejaba fuera a comunidades como Andalucía y sí citaba expresamente a la Comunidad Valenciana, finalmente la ministra explicó que estarían incluidas todas las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra Andalucía.

CPFF, 11 de diciembre de 2023

Andalucía reclamó el fondo transitorio de nivelación para incorporarlo en los PGE de 2024. Andalucía no pidió que se le condone la deuda, sino una mayor financiación, porque defiende que no tiene un problema de deuda, sino de financiación, ya que cada año pierde más de 1.000 millones.

Murcia también pidió el fondo transitorio de nivelación. Castilla La Mancha se sumó a la petición del fondo transitorio de nivelación, según el criterio de población ajustada. También pidió, de hecho, que se metiera en los PGE de 2024. Sin embargo, no se votó absolutamente nada, tal y como esgrime Montero.