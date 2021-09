El incendio forestal de Sierra Bermejo ya está bajo control. Las lluvias que han caído en la zona durante toda la noche del lunes se han aliado con los efectivos desplegados para extinguir el fuego, que han declarado el nivel 0 de emergencia, tal y como han indicado desde el Plan Infoca.

El incendio, declarado el pasado miércoles y aún activo, se ha cobrado la vida de un bombero y ha arrasado con 9.670 hectáreas, según las estimaciones provisionales. Además, ha provocado el confinamiento de varias localidades y la evacuación de casi 3.000 vecinos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha detallado en redes sociales que «la lluvia que cae desde hace horas ha sido la mejor aliada del intenso y admirable trabajo de los retenes. Se activa el nivel 0». «Ahora queda una fase compleja hasta su extinción. Mucho ánimo», ha señalado el líder andaluz.

La dirección del @Plan_INFOCA me comunica que el #IFJubrique se da por controlado. La lluvia que cae desde hace horas ha sido la mejor aliada del intenso y admirable trabajo de los retenes. Se activa el nivel 0. Ahora queda una fase compleja hasta su extinción. Mucho ánimo. pic.twitter.com/Sg9aRYTtjd — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 14, 2021

El trabajo de los efectivos que luchan contra el fuego permitió ya que desde la pasada noche los vecinos de los municipios de Jubrique, Faraján, Júzcar, Alpandeire y Pujerra, que tuvieron que ser desalojados el pasado domingo de forma preventiva por el incendio, pudieran ir volviendo a sus casas.

Moreno pide endurecer el Código Penal

El líder andaluz ha manifestado este martes que dará la «batalla» para que se modifique el Código Penal y se endurezcan las penas de los que provocan incendios forestales de manera intencionada. Las primeras investigaciones apuntan a que el de Sierra Bermeja fue provocado, ya que tenía dos focos y se hallaron «dos montoncitos de hojarasca y encima una piña, prendida con un mechero».

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, el presidente de la Junta ha manifestado que la «bendita lluvia» que ha caído en las últimas horas ha permitido controlar el incendio en Sierra Bermeja, en el que durante varios días los efectivos que luchaban contra el fuego han corrido un riesgo permanente, tomando decisiones drásticas ante un incendio que parecía «inextinguible».

Según ha indicado, desde el primer día, todos los indicios apuntaban que el fuego había sido provocado, con muy «mala baba» para hacer el «mayor daño posible». De hecho, según ha recordado el presidente, este incendio ha acabado con la vida de un trabajador del Infoca, un servidor público.

El presidente ha confiado en que, a raíz de la investigación que ha abierto la Guardia Civil, se dé finalmente con los que han provocado este incendio. «Que no duerman tranquilos, que cuando menos se lo esperen, llegará las Guardia Civil y los detendrá», ha advertido el presidente.

No obstante, ha aprovechado también para mostrar su preocupación por el hecho de que las penas contra los que provocan incendios forestales en este país no sean tan duras, ya que cuando son detenidos y llevados ante el juez, acaban recibiendo penas de unos dos años de cárcel y si no tienen antecedentes, no ingresan en prisión, con lo que al final «no les pasa absolutamente nada».

Para Juanma Moreno, hay que endurecer el Código Penal en esta materia, porque los incendios intencionados son cada vez mayores y tienen un coste en términos de vidas humanas, materiales y sociales. Así se lo ha trasladado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien consideró «razonable» abordar ese asunto.

En este sentido, el jefe del ejecutivo autonómico ha recalcado que pedirá al Grupo Popular en el Congreso que presente una iniciativa planteando que se modifique el Código Penal para endurecer las penas de los que provocan incendios de manera intencionada.