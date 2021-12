Fran Carrillo, parlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs) y coordinador del partido liberal en la provincia de Córdoba, ha anunciado oficialmente su candidatura a las elecciones primarias exprés convocadas por el partido para dilucidar el candidato naranja a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede de Cs en Córdoba, el diputado liberal se ha postulado como el rival a batir del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico, Juan Marín, respaldado por el aparato del partido.

En una carta publicada en sus redes sociales, el parlamentario andaluz ha expuesto sus razones para ser el elegido como candidato naranja a la Junta en las próximas elecciones autonómicas y ha advertido a navegantes: «No quiero un partido de caciques».

«Las primarias en Andalucía pueden representar el regreso a unas esencias que nunca debimos perder. Somos la rebelión liberal, la resistencia frente a los inquisidores que a derecha e izquierda te imponen dogmas, el inconformismo ante los que quieren que nada cambie para que todo siga siendo igual. Somos todo eso que fuimos y que debemos recuperar. Debemos cambiar. Necesitamos cambiar. Y ahora es el momento», ha subrayado. Por todo ello, aboga por «un nuevo discurso, nuevas formas y nuevas caras».

Por los afiliados.

Por la transparencia.

Por la libertad. Esta es mi casa. Esta es mi causa.

Y aquí, mis razones. #EsenciaLiberal pic.twitter.com/gMLOALoGfk — Fran Carrillo Guerrero 🖤🇪🇸 (@francarrillog) December 9, 2021

El diputado autonómico recuerda que se unió a Cs en 2018, pero después de tres años reconoce que «el partido ya no es el mismo». «La militancia ha sido «apartada» y su voz, «silenciada», denuncia. «Nos hemos convertido, con el tiempo, en aquello que rechazábamos: un partido burbuja, donde el talento no está donde se le espera, las decisiones no las toman los mejores y donde la crítica constructiva es condenada y castigada al ostracismo», ha lamentado.

Denuncias de militantes

Este miércoles, Carrillo criticaba en redes sociales la mala praxis de Cs para elegir candidato a liderar el gobierno andaluz. Cabe recordar que los militantes han tenido apenas 48 horas para presentar sus candidaturas y contarán con cinco días de reflexión y dos para las votaciones.

«Convocar unas primarias en pleno puente y con un fin de semana de por medio no es serio. Se está hurtando al afiliado su derecho a escuchar alternativas e ideas diferentes. Sólo tres días de campaña para ocho provincias. ¿En serio? La militancia no se merece esa falta de respeto», recalcaba.

La tercera candidata será Carmen Almagro, perteneciente al colectivo de militantes bautizado como Renovadores, encabezando así «un proyecto en el que llevan trabajando desde hace meses un gran número de afiliados que quieren devolver a Ciudadanos su protagonismo político desde el centro».

El colectivo ha denunciado también que «en un escenario en el que las elecciones andaluzas no están ni convocadas, ninguna urgencia justifica que el plazo para la presentación de candidaturas sea sólo de dos días y menos aún que la campaña electoral se limite a tres únicas jornadas. Estas son las primarias del miedo, del temor a la participación del afiliado y al debate».

Por su parte, Marín ha defendido este jueves en declaraciones a Canal Sur Radio que las primarias se convocan con todas las «garantías»: «La política rancia, sucia y barriobajera se la dejo a los que quieran hacerla».

Una vez proclamados los candidatos de manera definitiva, la campaña electoral de primarias se extenderá desde este viernes día 10 y hasta el domingo 12 de diciembre. La votación definitiva se realizará de forma telemática entre las 8:00 horas del próximo lunes 13 y las 20:00 horas del martes 14.