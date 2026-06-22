La fiesta del ascenso del Málaga CF: horario e itinerario

Tras ocho años, el Málaga CF volverá a pisar los estadios de la Primera División de nuestro país. El equipo andaluz logró vencer este sábado a la UD Almería en territorio hostil por 1-2, haciendo válido el empate a cero cosechado en La Rosaleda. Ahora, el lunes, 22 de junio, llega el momento de celebrar con sus aficionados en una rúa que comenzará hoy a las 17:45. Aquí, todos los detalles.

Paco de la Torre, alcalde de Málaga, anunció el sábado al finalizar el encuentro que certificaba el ascenso del equipo malagueño, que el lunes 22 de junio se realizaría la fiesta de la vuelta a la Primera División del Málaga CF. Todo ello, tras un domingo en el que España jugaba contra Arabia Saudí la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La plantilla y el cuerpo técnico del Málaga CF recorrerán las calles de la capital malagueña en un autobús descapotable. La comitiva iniciará el trayecto desde el estadio La Rosaleda a partir de las 17:45 horas. La primera parada llegará sobre las 18:15 horas en la Iglesia de San Pablo para realizar la tradicional ofrenda al Cautivo.

Posteriormente a dicho acto, el equipo se desplazará hasta la Plaza de la Marina para continuar dirección a la Diputación de Málaga, donde llegarán sobre las 19:00 horas. Tras dicha correspondiente visita institucional, la comitiva se marchará al Ayuntamiento de Málaga. La hora prevista de llegada al consistorio malagueño es a las 19:45 horas.

La última parada de la celebración será la iglesia de la Divina Pastora, donde la llegada del equipo está prevista alrededor de las 20:45 horas. Como suele ocurrir en este tipo de actos, desde el club han trasladado que todos estos horarios son aproximados y podrán sufrir modificaciones en función del correspondiente desarrollo de los actos que han de llevarse a cabo.

Los jugadores del Málaga: de fiesta en la Fuente de Colores

Aunque la fiesta oficial comience hoy, a partir de las 17:45 en el estadio de La Rosaleda, varios jugadores del Málaga CF han compartido momentos de alegría en esta madrugada con cientos de aficionados. Dani Sánchez, jugador blanquiazul, hacía un llamamiento a la afición a través de sus redes sociales: «A las 7 en la Fuente de Colores».

Dicho y hecho. Allí aparecieron Ramón, Álex Pastor, Julen Lobete, Eneko Jauregi, Adrián Niño, Chupete y, cómo no, el promotor de esta fiesta improvisada, Dani Sánchez. Allí, al alba de la mañana malagueña, multitud de seguidores del Málaga CF se unieron a estos siete jugadores para comenzar una fiesta que continuará en la tarde de hoy.