La Reina Sofía se da un baño de masas en Albacete durante el congreso internacional de ELA

La localidad de La Roda, en la provincia de Albacete, ha vivido este lunes una jornada de especial relevancia institucional, científica y social con la visita de Reina Sofía, encargada de inaugurar el III Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Manolo Barrós. El encuentro, celebrado en el emblemático espacio de La Posada del Sol, ha convertido al municipio manchego en un punto de referencia internacional en la investigación de una de las enfermedades neurodegenerativas más complejas y devastadoras: la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Desde primeras horas de la mañana, la llegada de la Reina ha generado una notable expectación entre los vecinos, que se han concentrado a las puertas del recinto para darle la bienvenida. Entre aplausos, banderas y muestras de afecto, Doña Sofía ha correspondido con gestos de cercanía y sonrisas constantes, en un ambiente que ha mezclado solemnidad institucional con calidez popular. Este tipo de actos refuerzan el carácter social de su agenda, centrada especialmente en causas sanitarias y humanitarias.

El congreso está impulsado por la Fundación Reina Sofía junto a la Fundación CIEN y el Ayuntamiento de La Roda. Su objetivo principal es impulsar la investigación científica, fomentar la colaboración internacional y visibilizar la realidad de la ELA, una enfermedad que aún no tiene cura y que afecta de forma progresiva al sistema nervioso, provocando una pérdida gradual de la movilidad y la autonomía del paciente. Durante la inauguración, se han puesto en valor los avances del proyecto Manolo Barrós, una iniciativa científica financiada directamente por la Fundación Reina Sofía. Este programa se centra en la búsqueda de biomarcadores diagnósticos a través del análisis de vesículas extracelulares, un campo de investigación de gran potencial para detectar la enfermedad en fases tempranas. Además, el proyecto cuenta con una importante dimensión internacional, gracias a la colaboración con equipos científicos de universidades alemanas como Bonn y Colonia, lo que refuerza el carácter global de la lucha contra la ELA.

El congreso ha reunido a investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y expertos de distintos países, generando un espacio de intercambio de conocimiento que se prolongará durante dos jornadas. Más allá del ámbito estrictamente científico, el encuentro también busca sensibilizar a la sociedad sobre el impacto humano de la enfermedad, dando voz a los pacientes y a sus familias.

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Tras la sesión matinal, la agenda de la Reina Sofía continuará con una recepción oficial ofrecida por el Ayuntamiento de La Roda en el Centro Cultural San Sebastián. Este acto institucional se convertirá en un homenaje a la cultura local y a la lucha diaria de quienes conviven con la enfermedad. Está previsto que la programación incluya actuaciones musicales y expresiones artísticas de raíz manchega, además de piezas especialmente creadas para la ocasión con un mensaje de concienciación sobre la ELA. La jornada concluirá con un evento cultural en el que participarán grupos locales y artistas invitados, poniendo el broche final a una cita que combina ciencia, cultura y compromiso social. En este contexto, la presencia de la Reina Sofía vuelve a subrayar su implicación constante con causas sanitarias de largo recorrido, especialmente aquellas que afectan a enfermedades neurodegenerativas.