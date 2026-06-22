La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 22 de junio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito logran cosechar en nuestro país. ¡Y no es para menos! Es un hecho que estamos ante dos de las historias que, pase lo que pase, están marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de ambas ficciones. Eso sí, este lunes 22 de junio, se han visto sorprendidos al descubrir que RTVE ha tomado la contundente decisión de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que han dado este paso, a pesar de ser conscientes del malestar que puede generar entre los seguidores de ambas ficciones?

La respuesta es clara: la emisión en directo del partido que enfrenta a Argentina y a Austria, dentro de la Copa del Mundo FIFA 2026. Eso sí, no solamente podremos disfrutar de este encuentro, sino que habrá una cobertura previa. Así pues, aunque sí se emitirá una nueva entrega de Directo al Grano de 15:50 a 18:15h (una hora menos en las Islas Canarias), RTVE ha tomado la decisión de cancelar la emisión de las nuevas entregas de Valle Salvaje y La Promesa. En esa franja de emisión, podremos disfrutar de dos programas: Por un lado, Camino a NY a modo de previa (de 18:15 a 18:45 h, una hora menos en el archipiélago canario) y, por otro lado, el partido Argentina – Austria del Mundial 2026 (de 18:45 a 20:55 h).

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

De esta forma, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 436 de Valle Salvaje han podido ver cómo la actitud del obispo enfada muchísimo a José Luis, ya que se muestra mucho más frío y autoritario con él. Eso sí, nada es lo que parece, ni mucho menos. Manuela, por su parte, se ve en la obligación de guardar reposo en palacio después de su aparatosa caída por las escaleras.

Aun así, la joven continúa sin tener la más mínima idea de quién fue la persona que no tuvo reparos a la hora de empujarla. Es un hecho que no va a parar hasta dar con su identidad, sin importar en absoluto las consecuencias. Aurelio, por su parte, ha dejado muy claro que no le va a temblar el pulso: no va a tener ningún tipo de piedad con Victoria.

Lejos de que todo quede ahí, en el capítulo 857 de La Promesa, vieron cómo Julieta se siente avergonzada por la extorsión de Ciro, pero Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia, por su parte, comunica a Alonso que Curro y Ángela quieren marcharse lejos, algo que molesta enormemente al marqués. Todo ello mientras Adriano practica con Martina para recuperar la visión, pero son interrumpidos por Jacobo.

Como es de esperar, Adriano no puede evitar sentirse como un traidor, mientras que Martina lamenta no atreverse a decirle toda la verdad. En cuanto a María Fernández, se empeña en realizar tareas pesadas a pesar de las advertencias de Carlo por su estado, mientras que Curro propone a Pía que sea la que le lleve al altar el día de su boda. Todo ello mientras la señora Adarre continúa sin atreverse a contarle toda la verdad sobre Leocadia. No te pierdas las nuevas entregas de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.