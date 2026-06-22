Detienen a un magrebí en Málaga que dejó inconsciente a una joven por negarse a darle besos y abrazos

La Policía Nacional ha detenido en el centro de Málaga a un hombre de 32 años de origen magrebí como presunto autor de una brutal agresión a una joven de unos 20 años que se negó a abrazarlo y besarlo. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital después de quedar inconsciente a consecuencia de los golpes recibidos por el agresor.

Los hechos ocurrieron de madrugada –sobre las 7:15– a la salida de un local de ocio nocturno entre las calles Comedias y Nosquera. Dos jóvenes advirtieron que estaban siendo seguidas por dos individuos. Según el relato recogido por la Policía Nacional, uno de ellos se acercó a una de las chicas e insistió en abrazarla y besarla. Ante la negativa de la joven, el hombre comenzó a golpearla violentamente con puñetazos y patadas hasta hacerla caer al suelo sin conocimiento.

La agresión continuó durante varios instantes hasta que un viandante intervino para frenar el ataque al que estaba siendo sometida la joven por el magrebí. El presunto agresor huyó del lugar junto a su acompañante antes de que llegaran los servicios de emergencia. Los sanitarios atendieron a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario para una evaluación médica completa, mientras que su amiga tuvo que recibir asistencia médica por una fuerte crisis de ansiedad.

Gracias a la descripción facilitada por el testigo, los agentes lograron localizar al sospechoso pocos minutos después en las inmediaciones donde habían acaecido los hechos. El arrestado ha sido puesto a disposición policial como presunto responsable de dos delitos: un delito de lesiones y otro de agresión sexual. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo sucedido y determinar el grado de participación de la segunda persona que acompañaba al detenido.

Como suele suceder en estos casos, la rápida actuación de un ciudadano y la intervención policial resultaron determinantes para detener al presunto agresor poco después de los hechos que ocurrieron. Ahora, el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial. Será justo en ese momento cuando se determinen las correspondientes medidas cautelares. Hasta entonces, la Policía Nacional ha pedido cautela a los vecinos de la zona.