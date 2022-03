El informe anual sobre el control interno de Giahsa elaborado por la Intervención ha puesto encima de la mesa uno de los últimos casos de opacidad contable en Andalucía. Giahsa es una empresa pública en la que están mancomunados 67 municipios de Huelva y que se encarga del abastecimiento de agua para todas esas localidades. Su gestión ha estado siempre en entredicho y se han producido algunas denuncias sobre ello. Ahora, la Intervención señala la falta de una «Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos», una «Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con identificación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismo», y, entre otras cuestiones, atrasos en las aprobaciones de cuentas o diferencias en las existencias entre los saldos contables y bancarios.

Las advertencias contables con numerosas. «No se ha elaborado el Plan anual de Control Financiero de esta entidad en el ejercicio 2020 y no hay constancia de las actuaciones de control realizadas ni su modalidad, salvo el desempeño de la función interventora en la Mancomunidad». «No consta que el órgano de control haya dispuesto de los medios necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz en los términos que establece el RD 424/2017». Se añade en la documentación que hoy hace pública OKDIARIO.

La Intervención detalla más carencias:

«En el ejercicio no se ha operado mediante proyectos de gasto con financiación afectada […]». «No se ha constatado la existencia de inventario jurídico actualizado vinculado con la contabilidad que permita realizar una valoración fiable y exacta de bienes […]». «Se informa la necesidad de cumplir en próximos ejercicios con los plazos legalmente establecidos para la aprobación y rendición de cuentas en los órganos de control externo». «Se debe corregir en el ejercicio en curso la diferencia de existencias entre los saldos contables y los bancarios».

Y, así, todo un largo listado de muestras de opacidad y falta de información que afecta también a las «memorias justificativas» de gasto o «los saldos pendientes de ingresos efectuados y reconocidos por el servicio de Gestión Tributaria de Huelva».

Este miércoles está convocada una asamblea general para rendir cuentas de todo lo mencionado.

Y un párrafo preocupa especialmente. Porque tampoco «se ha constatado la existencia de inventario jurídico actualizado con la contabilidad». Todo un aviso a navegantes.

Los vecinos de los municipios afectados por la gestión del agua de la sociedad Giahsa no ocultan ya su descontento porque pagan el segundo agua más cara de España y consideran que la gestión no se está desarrollando de manera eficaz. Y las acusaciones tradicionales lanzadas desde plataformas vecinales aludiendo a opacidad contable cuentan ahora con informes que avalan la queja.

El informe que hoy publica OKDIARIO desvela todas estas carencias de control y ha sido elaborado por la propia intervención de MAS (Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva).