Díaz ofreció su cabeza a Albert Rivera en 2018 a cambio de un pacto PSOE-Cs para gobernar Andalucía

Susana Díaz ha contado este viernes que, cuando en 2018 el PP formó Gobierno en Andalucía con Ciudadanos (Cs), ella, entonces secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), llamó a Albert Rivera, entonces líder de la formación naranja, para ofrecerle formar un gobierno para la Junta de Andalucía entre PSOE y Cs a cambio de que ella no entrara en el Ejecutivo. Según ha explicado Díaz, Rivera rechazó la propuesta ya que «el problema» no era ella, sino su partido.

Susana Díaz ha relatado en Cuatro que, cuando ella ganó las elecciones autonómicas en 2018, ofreció a Rivera irse del Gobierno y que fuera PSOE y Cs quienes formaran el gobierno de Andalucía. Al PSOE no le salían las cuentas y la única opción que tenían pasaba por gobernar con los de Albert Rivera. «Lo que nunca querría es que estuviera Andalucía gobernada por Vox», ha señalado Díaz. Sin embargo, finalmente Cs alcanzó un acuerdo con el PP, que contó con el apoyo de Vox, por el que Juanma Moreno acabaría siendo presidente de la Junta de Andalucía con altos cargos de Cs en San Telmo y con Vox viendo los toros desde la barrera y siendo un bastón sin el que los populares nunca habrían llegado a gobernar la comunidad.

«Susana el problema no eres tú, el problema es el PSOE, que lleva 40 años gobernando», le respondió entonces Albert Rivera a Susana Díaz, que ha considerado que esa decisión de Rivera fue el final del partido naranja. De hecho, la ex presidenta de la Junta de Andalucía ha llegado a afirmar que «si eso no hubiera pasar en el 2018 no tendríamos a una persona en Waterloo decidiendo el futuro de España».

Sea como fuere, parecía lógico que el PSOE habría intentado formar gobierno con Cs en 2018. Lo que hasta el momento se desconocía es que Susana Díaz llegó a ofrecer su propia cabeza a cambio de que su partido siguiera presidiendo una comunidad que han controlado durante casi cuatro décadas a golpe de corrupción.