Detenido en Sevilla un violador que perseguía a chicas que volvían de fiesta y las atacaba en sus casas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años por la violación de al menos dos jóvenes en Mairena del Alcor (Sevilla), una de ellas menor de edad. El depredador sexual, vecino de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), seguía a las víctimas hasta sus casas cuando volvían de fiesta para luego agredirlas en el interior de sus domicilios, incluso con sus padres en casa. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La primera agresión sexual que se le atribuye se produjo en la madrugada del 2 de julio, cuando siguió a su víctima desde una zona de copas del citado municipio y entró «de manera violenta y por la fuerza» en su vivienda.

Una vez dentro, logró hacerse con las llaves y el teléfono móvil de la víctima para evitar que pidiera ayuda, tapándole la boca y agarrándola del cuello, llegando a la «casi asfixia», a pesar de los intentos de la joven por evitar la agresión. Según ha apuntado la Guardia Civil en un comunicado, la mujer está siendo tratada por «importantes daños morales y físicos» a raíz de la violación.

La segunda agresión sexual tuvo lugar el 16 de julio, tras un allanamiento de morada en una conocida urbanización de la misma localidad. En esta ocasión, tras haber acosado a dos jóvenes en un bar, las siguió cuando éstas se dirigían a su domicilio. Después de esperar a que estuvieran en el interior, trepó por un muro y se introdujo en el interior de la vivienda, llegando hasta el dormitorio donde se encontraba una menor de 17 años, a la que le tapó la boca para que no gritara y alertara a sus padres, que también se encontraban en la vivienda, por lo que el agresor huyó rápidamente del lugar.

El presunto violador no era del ámbito local, no tenía antecedentes y tampoco era conocido por la primera víctima, lo que provocó que la investigación estuviera envuelta en «una gran complejidad». No obstante, tras la segunda agresión, los agentes comprobaron que se trataba del mismo autor, dado el modus operandi empleado y los análisis llevados a cabo por unidades especializadas del Instituto Armado, que recalca que el detenido actuaba «con total impunidad y absoluta confianza a la hora de cometer este tipo de acciones».

El varón, vecino de Alcalá de Guadaíra, fue arrestado el pasado 17 de julio y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Carmona, que decretó su ingreso en prisión.