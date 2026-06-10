Cielos despejados y chubascos en sierras de Andalucía, vientos moderados según AEMET

Andalucía se presenta hoy, 10 de junio de 2026, con cielos mayormente despejados, aunque en las sierras orientales se podrían generar algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas sufren un descenso notable especialmente en el litoral mediterráneo, mientras que el interior de Huelva experimenta un ligero ascenso en sus mínimas. Los vientos soplarán de manera variable, con intervalos moderados en la vertiente mediterránea y un levante fuerte en el Estrecho, que podría traer rachas intensas al final de la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El sol se asoma tímidamente en Sevilla a las 07:03, mientras el cielo, con un suave manto azul, se despereza lentamente. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 36 grados, ofreciendo un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 37. La brisa del viento, que soplará del sureste a 5 km/h, facilitará un día agradable, sin embargo, el índice de humedad será alto, lo que podría dar una impresión de clima pesado.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su claridad, invitando a disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 21:44. Con ninguna probabilidad de lluvia a la vista, el ambiente será propicio para actividades al aire libre, dejando atrás cualquier preocupación por chubascos inesperados. En resumen, este día se presenta como un hermoso regalo, ideal para pasear y disfrutar de la calidez sevillana.

Córdoba: calor extremo con posibles lluvias

La brisa que acaricia las plazas de Córdoba trae consigo un aire de inquietud. Al amanecer, las nubes se despliegan en el cielo, anunciando un día donde la normalidad será interrumpida por fenómenos meteorológicos que prometen alterar la rutina. A medida que avanza la mañana, los termómetros marcarán una temperatura mínima de 17°C, con el viento soplando a 10 km/h desde el oeste, creando una agradable frescura.

Sin embargo, la tarde plantea un desafío diferente; se espera que la temperatura alcance los 37°C, acompañada de ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h. La intensa humedad, que podría llegar a un 75%, intensificará la sensación térmica, haciéndola llegar hasta los 38°C. Es un día donde cada paso puede conllevar sorpresas, así que mejor llevar paraguas y estar preparados ante la inminente lluvia.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

Temperaturas agradables marcarán la jornada, con máximas en torno a 29 grados y mínimas alrededor de 18. El cielo presentará algunas nubes durante la mañana y pasará a estar ligeramente despejado en la tarde, sin expectativas de lluvia. El viento soplará de manera suave, aportando un leve frescor.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o tomar un café al aire libre. Con un ambiente tranquilo, las actividades diarias se desarrollarán con comodidad, haciendo que sea un buen momento para conectar con la naturaleza o simplemente relajarse.

Ambiente cálido y agradable hoy en Cádiz

La jornada amanecerá en Cádiz con un ambiente cálido y húmedo, marcado por temperaturas que rondarán los 20 grados. El cielo lucirá parcialmente nublado, mientras la brisa suave del viento, que soplará del sur a una velocidad de 15 km/h, hará más agradable la sensación térmica, alcanzando hasta 26 grados. A medida que transcurra la mañana, la humedad se mantendrá alta, llegando al 95%, lo que le dará un toque pesado al ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados y un cielo que empezará a despejarse. No se espera lluvia en ningún momento, lo que garantizará un día agradable para disfrutar de las horas de luz, que serán desde las 07:06 hasta las 21:42.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

En la jornada de hoy en Jaén, el tiempo se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán una máxima de 35°C por la tarde, manteniendo una sensación térmica similar, ideal para paseos y actividades al sol.

A medida que avance el día, se espera que el ambiente siga soleado, sin cambios significativos en el tiempo. Recuerden llevar ropa ligera y una buena dosis de hidratación, ya que el calor de la tarde puede hacerse sentir. ¡Aprovechen el día!

Cielo despejado y sol radiante en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas alrededor de los 20°C. A medida que avanza el día, el sol se intensifica y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28°C, dejando atrás la suave brisa del viento del sureste que sopla a 10 km/h.

Con la tarde asomando, no se prevén cambios drásticos; el ambiente se mantendrá mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable hidratarse bien y encontrar sombra, ya que la sensación térmica puede superar los 28°C.

Granada: cielo despejado y buen clima

El amanecer en Granada se presenta sereno, con cielos despejados que invitan a disfrutar del aire fresco de la mañana. Las temperaturas comienzan en torno a los 19 grados, proporcionando una sensación muy agradable. A medida que avanza el día, se espera que el calor se haga notar, alcanzando los 32 grados en su punto más alto, aunque la brisa del sur, que soplará a unos 15 km/h, ayudará a aliviar la calidez.

Por la tarde, los cielos se mantendrán soleados y aunque existe una ligera posibilidad de algunas nubes al caer la noche, se prevé un cierre de jornada agradable con 28 grados. Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar contigo una botella de agua y una gorra para protegerte del sol.

Almería: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 21 grados. A medida que el día avanza, el mercurio subirá hasta alcanzar los 29 grados en la tarde, donde se prevé un leve incremento en la nubosidad, pero sin riesgo de precipitaciones.

A lo largo del día, el viento soplará suave del este a 20 km/h, ofreciendo cierta frescura. Con una humedad que variará entre el 50% y el 85%, se sugiere hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas pico, mientras se disfruta de un bonito atardecer a las 21:28.