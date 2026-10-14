Asesinan a tiros a un trabajador de una planta de reciclaje en Almería cuando iba a coger su coche

Un hombre ha muerto tiroteado a primera hora de este miércoles, 14 de octubre, en el polígono industrial del Sector 20 de Almería capital. La víctima, que trabajaba en las instalaciones de una planta de reciclaje, recibió varios disparos cuando se disponía a coger su vehículo en las inmediaciones del recinto. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable, que habría huido del lugar.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5:30 horas, en la zona del Sector 20, a la altura de Urbasur. Según las primeras informaciones policiales, un ciudadano alertó de que había escuchado varias detonaciones y de que había un hombre muerto en plena vía pública. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar.

La víctima habría recibido al menos dos disparos en un ataque que tuvo lugar en las inmediaciones de las instalaciones de tratamiento de residuos, donde el trabajador se disponía a recoger su coche. Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre su identidad ni sobre las circunstancias que pudieron desencadenar el tiroteo.

Un segundo aviso

La investigación cuenta con otro elemento relevante. Poco después de la primera alerta, una segunda persona contactó con los servicios policiales para denunciar que un individuo la había encañonado con un arma de fuego y que posteriormente había huido.

Los agentes tratan de esclarecer si este episodio está directamente relacionado con el homicidio y si el individuo descrito por el testigo es el autor de la muerte del trabajador de la planta de residuos. Por ahora, no se ha confirmado públicamente la identidad del sospechoso.

La Policía Nacional investiga el homicidio

Tras confirmar la muerte violenta, los agentes activaron el protocolo correspondiente para este tipo de sucesos. La Policía Nacional trabaja para esclarecer lo ocurrido en una zona industrial de la capital almeriense durante las primeras horas de la mañana.

Entre las cuestiones pendientes se encuentran las circunstancias exactas del ataque, la posible causa del crimen y la identificación de la persona que habría abandonado el lugar después de amenazar al segundo alertante. Ahora la Policía Nacional se enfrenta a esclarecer los hechos y, sobre todo, a esclarecer si el asesino es la misma persona que encañonó con un arma de fuego a un segundo viandante en la ciudad de Almería.