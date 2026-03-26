Andalucía lanza este jueves la tarjeta sanitaria virtual que permite gestionar todos los servicios del SAS

Los ciudadanos andaluces estrenan este jueves una nueva tarjeta sanitaria digital que les permitirá gestionar todos sus trámites con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), como por ejemplo la recogida de medicamentos, directamente desde el teléfono móvil. «Hoy, Andalucía da un paso de gigante en su camino hacia la vanguardia y vuelve a ser pionera en España», destacaba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, durante su presentación la semana pasada en una farmacia de Sevilla.

Esta nueva tarjeta virtual del SAS estará disponible a través de la Carpeta Ciudadana y de las aplicaciones Salud Andalucía y ClicSalud+. Gracias a su interoperabilidad y al uso de un código QR dinámico con altos niveles de seguridad, los usuarios podrán identificarse en cualquier centro sanitario. Además, los padres tendrán la opción de llevar en su dispositivo móvil las tarjetas de sus hijos menores, facilitando así la organización familiar.

El teléfono móvil o la tablet se convierten así en la principal vía de acceso al sistema sanitario público, aunque la tarjeta física seguirá siendo válida. Este desarrollo es resultado de la colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), y forma parte de un plan más amplio: la transformación digital de la administración pública andaluza. «Con esta tarjeta, eliminamos fronteras burocráticas innecesarias y demostramos que Andalucía camina hacia el papel cero con una digitalización segura», señalaba Sanz.

Diferentes funciones

Esta digitalización tiene otras aplicaciones en el sistema sanitario, como la automatización de las tareas burocráticas para que «los médicos y enfermeros tengan menos carga de papeleo y más tiempo para lo que realmente importa, la atención directa y el cuidado de los pacientes», la integración de todas las plataformas de salud en SaludResponde+, un canal con el ciudadano a través de WhatsApp, sustituyendo los antiguos SMS por una vía más clara, segura y cercana, para informar sobre citas y noticias de salud.

Además, se va a activar la Sala Virtual de Espera, «un sistema innovador que se activa en picos de alta demanda para garantizar que el portal ClicSalud+ y la Ventanilla Electrónica del Profesional (VEC) nunca se caigan», el Distrito Sanitario Virtual, de manera que, si no hay cita en su centro de salud, el sistema le ofrece una alternativa. También se va a activar la comunicación directa farmacia-médico cuando un paciente crónico necesite renovar su medicación y, con el apoyo de la Red Puntos Vuela, con más de 760 centros en Andalucía, «garantizamos que nadie se quede atrás en esta revolución, formando a nuestros mayores en el uso de estas herramientas digitales del SAS».

Antonio Sanz recordaba que todas estas medidas forman parte de la Estrategia de Salud Digital 2030 (ESDA), aprobada recientemente, que cuenta con una inversión de más de 316 millones de euros iniciales y se basa en tres pilares esenciales: la gobernanza, la humanización y la capacitación digitales, con el propósito de «impulsar la transformación digital de la organización sanitaria andaluza, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y modernizando la prestación de servicios».