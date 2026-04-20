Altercados en la manifestación en Cantillana: vecinos exigen seguridad y radicales les llaman «racistas»

Cientos de vecinos de Cantillana (Sevilla) se han echado este domingo a la calle para reclamar más seguridad y poder salir de casa sin miedo tras las últimas semanas de tensión en el municipio sevillano, marcadas por una oleada de robos, peleas y varios episodios violentos que está protagonizando desde hace un tiempo un grupo de inmigrantes ilegales. La protesta recorrió el centro del pueblo con lemas contra la impunidad. Javier Cortés, cabeza de lista de Vox en Sevilla, acudió a la manifestación y ha lamentado en declaraciones a OKDIARIO Andalucía los altercados que se produjeron en varias ocasiones por los gritos de algunos radicales, identificados en algunos casos por la Guardia Civil, que acusaban a los vecinos del municipio de «racistas».

«Quienes dicen que lo de este domingo en Cantillana fue una manifestación racista me gustaría que hablaran con los padres de los niños que están siendo agredidos, con los propietarios de las casas que están siendo okupadas, que hablaran con los abuelos que ya no pueden ir a determinadas horas por las calles de su municipio, y nos digan si eso es racismo o sentido común», ha esgrimido Cortés a OKDIARIO Andalucía.

«Los vecinos de Cantillana por supuesto que no son racistas. Son ellos los que están sufriendo las consecuencias de una invasión migratoria absolutamente descontrolada en las calles, barrios y municipios de Andalucía. Y siempre sufren las consecuencias los mismos, los barrios más humildes. Esa invasión migratoria está teniendo consecuencias tanto de seguridad, como de identidad. Ya sea por las violaciones en manada, ya sea por los robos, por la okupación, por los machetazos o las agresiones que vemos todos los días. Y por supuesto de identidad, porque estamos empezando a ver mujeres con burka, en cárceles de tela; estamos empezando a ver también cómo los sanitarios que ya encuentran casos de mutilación genital femenina, hay también matrimonios forzados…», ha explicado Cortés.

«La inmigración ilegal está provocando el colapso sanitario. Colapsan los centros de salud de los barrios más afectados por la inmigración ilegal. También faltan camas para operaciones quirúrjicas y vemos cómo nuestros mayores no reciben las ayudas que sí reciben los inmigrantes. Por todo ello en Vox exigimos la prioridad nacional: tanto a la hora de recibir ayudas, como en el acceso a la vivienda pública», ha concluido Cortés.

Altercados

Cientos de de vecinos de Cantillana (Sevilla) salieron este domingo a la calle para exigir más seguridad tras la oleada de robos e incidentes de las últimas semanas. Durante la protesta, varios manifestantes fueron increpados por personas que les llamaron «racistas», en un momento de tensión que obligó a intervenir a la Guardia Civil.

La marcha recorrió el centro del municipio con lemas como: «Exigimos seguridad, basta de impunidad», «sin seguridad no hay libertad» o «calles seguras». Los vecinos reclamaban poder salir de casa sin miedo después de varios episodios delictivos que han disparado la alarma social en la localidad sevillana y que acabaron provocando incluso un despliegue especial de la Guardia Civil y la detención de cinco personas por distintos hechos.

Uno de los momentos más delicados se produjo durante el recorrido, cuando varias personas expresaron su rechazo a la protesta y acusaron de «racistas» a quienes participaban en ella. La situación provocó una reacción airada de algunos asistentes, con cruce de insultos y reproches, aunque la tensión no fue a más después de que agentes de la Guardia Civil intervinieran para calmar los ánimos.

Los convocantes insistieron durante toda la marcha en que su movilización no iba contra el Ayuntamiento ni contra la Guardia Civil, sino contra la inseguridad y la impunidad. También defendieron que el pueblo está cansado de los robos y de que, según denuncian, muchos delincuentes sean detenidos y vuelvan a quedar en libertad al poco tiempo.

La manifestación había sido convocada después de varias semanas marcadas por una sucesión de robos, una pelea y un fuerte malestar vecinal. El episodio que más indignación generó fue el atraco a punta de pistola en una tienda de ultramarinos el Domingo de Resurrección, al que se sumaron otros hechos delictivos y un clima de tensión que terminó por sacar a cientos de vecinos a la calle.

En el tramo final del recorrido, los participantes agradecieron a la Guardia Civil su labor en el municipio y reclamaron más medios y más respaldo para los agentes. Ya ante el Ayuntamiento, los organizadores subrayaron que la protesta no tenía color político y que el único objetivo era exigir seguridad para poder hacer vida normal en el pueblo sin miedo.