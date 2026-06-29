La AEMET activa las alarmas por lluvias, granizo y tormentas muy fuertes en estas zonas de Andalucía: las horas más críticas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes avisos amarillos por fuerte riesgo de lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Granada y Jaén, así como por altas temperaturas y calor extremo en zonas de Córdoba, Huelva y Sevilla. Una jornada que muestra dos escenarios meteorológicos muy dispares en la comunidad andaluza.

Mientras las provincias ubicadas más al este pueden registrar chubascos localmente potentes, fuertes rachas de viento e incluso granizo, las otras comarcas afrontan temperaturas que pueden rondar hasta los 39 grados, que localmente pueden alcanzar los 40 en localidades del valle del Guadalquivir.

Tormentas potentes y mucho viento

En la provincia de Almería, el aviso amarillo afectará a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, y de Nacimiento hasta Campo de Tabernas. La AEMET considera que estas tormentas pueden provocar precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente durante las horas de la tarde.

En Jaén, el riesgo de lluvias y tormentas afectará a Cazorla y Segura y a Capital y Montes. Una previsión del tiempo idéntica a la almeriense, y que también tendrá precipitaciones, fuertes rachas de viento y granizo en momentos puntuales del día. Los chubascos podrán desarrollarse de forma irregular, por lo que no afectarán con la misma intensidad en todos los municipios.

Hasta 40 grados en Córdoba

Las temperaturas más elevadas se esperan en la campiña cordobesa, donde los termómetros podrán llegar en zonas locales hasta los 40 grados. El aviso amarillo estará activo entre las 13:00 y las 21:00 horas, a la par que las horas centrales y más cálidas del día.

Caso parecido al que sufrirán las provincias de Sevilla y Huelva, que permanecerán en aviso amarillo por temperaturas máximas de 39 grados. En Huelva, la alerta afectará a Andévalo y Condado, con valores elevados durante la tarde, donde se prevén máximas de 36 grados en las zonas interiores de la comarca.

Recomendaciones de la AEMET

En caso de sufrir un incremento elevado de las temperaturas, se recomienda limitar la exposición al sol durante las horas centrales, beber agua con mucha frecuencia y prestar atención a las personas más vulnerables y que requieran de una atención mayor.

También conviene evitar el ejercicio físico de alta intensidad al aire libre entre las horas marcadas con la alerta amarilla, y no dejar nunca a personas o animales dentro de vehículos estacionados.

Por contra, en las zonas afectadas por tormentas, se aconseja alejarse de cauces, barrancos y áreas inundables, evitar refugiarse bajo árboles aislados y extremar la precaución en carretera. La coincidencia del calor intenso y las tormentas fuertes marcará una jornada meteorológicamente adversa en casi toda Andalucía.