Ley del 'sólo sí es sí' El abogado de ‘La Manada’ celebra la rebaja de pena: «Felicidades Irene, felicidades ‘Pam’»

Agustín Martínez, el abogado que representa a los cinco jóvenes sevillanos que fueron condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 -La Manada- ha felicitado en declaraciones a OKDIARIO Andalucía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su ley del sólo sí es sí que ha permitido rebajar la pena de Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación grupal.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.

«Si tú haces una ley en la que reduces los mínimos de las penas en los delitos, entiendo que lo que quieres es que se apliquen esos mínimos de la pena en los delitos. ¿Que resulta que eso es con carácter retroactivo porque la Constitución y el Código Penal dice eso? Pues, hombre, si tú has conseguido reducir la pena de los delitos por agresión sexual, lo mínimo que puedo hacer es felicitarte, ¿no?», ha expresado el abogado de La Manada en una entrevista concedida a este periódico.

«Es un despropósito todo, es un disparate. O sea, tú lo que no puedes hacer es una ley para decir que estás protegiendo a las mujeres e inmediatamente decir que, cuando se produce una agresión sexual, donde antes la pena era de seis a doce años, situarla ahora de cuatro a doce años. Porque, oiga, lo que eso supone es que la pena mínima, que es la que se debe aplicar normalmente si no se dan circunstancias de mayor gravedad, por los mismos hechos, a usted lo que le va a ocurrir es que le van a condenar a cuatro años en lugar de a seis, como se hacía anteriormente», explica Agustín Martínez.

«¿Así se protege más a las mujeres? Hombre, yo tengo serias dudas. Pero dicho lo cual, si tú has hechos esta norma, cuando entra en aplicación y se aplica con carácter retroactivo, es que es lo que tú has querido. Es que es lo que tú has decidido. Entonces, lo que no puede ser es que cuando la opinión pública se te echa encima, la culpa sea de los abogados de violadores que utilizamos tu ley para solicitar la reducción de la condena, o de los de las togas negras o de los jueces fachas que aplican tu ley, que es la que tienen que aplicar, para dictaminar justicia. Hombre, es que no sé si es para felicitarla (a Irene Montero) o echarla del país», continúa.

Retraso de la resolución

Según el abogado Agustín Martínez, la Justicia ha retrasado deliberadamente la rebaja de pena de su cliente para no afectar al PSOE y a Podemos -ahora integrado en Sumar- en las elecciones municipales y generales. «Lo más curioso y lo que más me molesta de todo esto es el estricto control que se hace por parte de la administración de Justicia de los tempos. Es que esta resolución tendría que haber salido en mayo. Y esta resolución, por la trascendencia mediática que tiene porque al fin y al cabo ‘La Manada’ no es más que un caso político, hubiera tenido una trascendencia, seguro, en las elecciones municipales y, sobre todo, en las generales. Pero se frenó el dictado de la misma hasta que ya no tiene mayor influencia, ya estamos en septiembre. ¿Tú no crees que si este auto hubiera salido a primeros de julio no hubiera marcado la campaña electoral? Pues, alguien dijo, espera, espera, espera, levanta el pie. Pues eso es lo que está pasando en este país», ha explicado el abogado en declaraciones a OKDIARIO Andalucía.

«El Tribunal Superior de Justicia de Navarra podría haber resuelto esto hace mucho tiempo, y no lo ha querido resolver. Y el auto tiene siete páginas, no tiene 2.000. No es una sentencia de 364 folios, es un auto de siete», ha afirmado el abogado.

«Una mamarrachada de ley»

«Yo he tenido que soportar que cuando se produjo la publicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’, y a mí me entrevistaron, y yo dije que es que resulta que la ley va a suponer reducción de condenas, Victoria Rosell, en el Parlamento, tildara mi comentario de un comentario machista del abogado de violadores y que es sólo pura propaganda machista. Entonces, ¿este auto es propaganda machista? Su ley no es propaganda machista. ¡Hombre, por favor! Es que ya está bien», se queja Agustín Martínez, que considera que se trata de «una mamarrachada y una ley impropia que no tiene ningún sentido. Y, además, engañando a la gente de manera sistemática diciéndole que por fin el consentimiento está en el centro de esa ley. Eso es radicalmente mentira, por más que lo repitan y lo digan».

«No están protegiendo más a las mujeres», afirma el abogado, que agradece, con cierta ironía, la ley del sólo sí es sí: «Si usted piensa que la cárcel no es la solución, pues a estos chicos, un año menos. Tendría que estar contenta. Felicidades señora Montero, felicidades señora Vicky Rosell, felicidades señora Ione Belarra, felicidades señora Pam. Es que es así, es que no hay más».