21 grados de media en agosto: el paraíso andaluz favorito de los españoles que no pueden aguantar el calor

Superar los 40 grados en verano ya no es algo puntual en Andalucía . En muchas zonas se ha convertido en la norma durante semanas y de hecho, se manifiesta cada vez muchos antes de que llegue la temporada estival, con noches en las que el termómetro apenas baja y el descanso se complica más de lo habitual, por lo que son muchos andaluces los que piensan a dónde pueden ir dentro de su propia comunidad para poder aliviar ese calor tan asfixiante.

Puede que el aire acondicionado ya ni tan siquiera sirva en ciudades como Cádiz, Málaga, Sevilla o Córdoba donde mires a la hora que mires, el termómetro siempre está por encima de los 40 grados, de modo que cada vez más se hace necesario buscar sitios donde escapar, aunque sea unos días. Lugares donde no haga falta ese aire acondicionado todo el tiempo, donde se pueda dormir con la ventana abierta o salir a pasear sin esa sensación de agobio constante. Y sí, ese sitio existe y además en la propia Andalucía. En concreto, está en Cádiz, en plena sierra, y tiene algo que lo hace distinto ya que en agosto, cuando medio país está achicharrado, allí la temperatura media ronda los 21 grados.

21 grados de media en agosto: el paraíso andaluz favorito de los españoles

El nombre del pueblo más fresco de Andalucía no es otro que el de Grazalema. Puede que lo conozcas por sus calles blancas o por estar dentro de uno de los parques naturales más conocidos de Andalucía, pero en verano destaca por otra cosa: el clima. Mientras en ciudades cercanas el termómetro se dispara, aquí la cosa cambia bastante. No es que haga frío, claro, pero el ambiente es mucho más llevadero. Las máximas no suelen descontrolarse y, lo más importante, por la noche refresca.

Los datos ayudan a entenderlo mejor. En pleno agosto, lo normal es moverse entre los 14 y los 25 grados. Sí, en Andalucía. Por eso no sorprende que incluso revistas especializadas lo señalen como uno de los mejores sitios del país para escapar del calor.

Por qué Grazalema tiene esas temperaturas

Lo curioso es que no hay un único motivo que explique este contraste. Es más bien una mezcla de factores que, juntos, hacen que el clima aquí sea diferente. Por un lado está la altitud. Grazalema está a más de 800 metros, lo que ya marca una diferencia clara respecto a zonas más bajas. Pero no es sólo eso, sino que la sierra actúa como una especie de muro frente a los vientos húmedos que llegan del Atlántico, lo que provoca lluvias frecuentes.

De hecho, es una de las zonas donde más llueve de toda España, algo que no encaja mucho con la imagen típica del sur. Y con la humedad, junto con la vegetación y la forma del terreno, se pueden mantener las temperaturas a raya incluso en verano y con noches muy frescas en las que se puede dormir sin pensar en el calor.

Un pueblo que ofrece algo más que buenas temperaturas

Ahora bien, Grazalema no es sólo un refugio para huir del calor. También es un sitio al que apetece ir más allá de la temperatura. Forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y tiene ese encanto que tanto gusta, con calles empedradas, casas encaladas y ese contraste constante entre el blanco del pueblo y el verde de la sierra.

Lo mejor es recorrerlo sin demasiada prisa. Perderse un poco, subir cuestas, parar en algún mirador. El de los Asomaderos o el del Tajo son de los más conocidos, y las vistas merecen la pena. También hay bastante patrimonio, con iglesias como la de Nuestra Señora de la Aurora o la parroquia de la Encarnación, que reflejan la historia del lugar sin necesidad de grandes artificios.

Senderismo, naturaleza y un bosque que no se repite

Si te gusta caminar, aquí tienes terreno de sobra con el Parque Natural de la Sierra de Grazalema que es uno de esos sitios que sorprenden, sobre todo por algo bastante poco común como es el pinsapo, un tipo de abeto que prácticamente sólo se encuentra en esta zona y que forma bosques bastante espectaculares. El sendero del Pinsapar es uno de los más conocidos, aunque está regulado para proteger el entorno. Y más allá de esa ruta, hay muchas otras opciones de caminos sencillos, otros algo más exigentes, zonas para observar aves y todo con temperaturas que, en pleno verano, se agradecen muchísimo.

Un plan redondo para escapar del calor

Y si el plan es refrescarse aún más, cerca hay una opción bastante curiosa. En Zahara de la Sierra, a pocos kilómetros, está la llamada playita de Arroyomolinos, una zona de baño en plena naturaleza. No es una playa al uso, claro, pero cumple perfectamente. Agua, sombra, zonas para descansar y algunas actividades para pasar el día sin necesidad de ir a la costa.

Suele abrir en verano, entre junio y septiembre, con algunos cierres puntuales para mantenimiento. Aun así, es uno de esos sitios que completan la escapada. Con todo ello y al final, lo que tiene Grazalema es algo que cada vez cuesta más encontrar en verano como es tranquilidad, aire fresco y temperaturas que permiten disfrutar del día sin estar pendiente del calor todo el tiempo. Por eso, quien va una vez, suele repetir.