⁠La justicia absuelve en Granada al subinspector investigado por manipular la pulsera antimaltrato

El juzgado ha declarado inocente al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado el pasado lunes, acusado de incumplir la orden de alejamiento respecto a su ex mujer, al no poder demostrarse que alterara o dañara la pulsera telemática de control que tenía asignada.

En la resolución, que puede ser recurrida, se indica que en julio de 2023 se le prohibió acercarse o contactar con su ex pareja y que, en septiembre de ese mismo año, se le impuso un sistema de vigilancia mediante GPS, ampliando la distancia de seguridad y advirtiéndole de las consecuencias penales.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Granada no da por probado que el 13 de julio «mudara su brazalete», ni que el 12 de agosto de 2024 se lo quitara, ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, tal como sostenían la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante.

Pulsera intacta

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado que su cliente haya tenido que pasar por la «pena de banquillo» cuando «había documentación que acreditaba su inocencia».

«Hemos acreditado que en ningún momento mi cliente ha manipulado la pulsera de control, ni ha realizado ningún quebrantamiento de la orden de alejamiento», ha resaltado el letrado.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima con otros 3.000 por daños morales.

Por su parte, la acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era «perfectamente conocedor» de lo que está haciendo.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.