Corinna: “Pusieron sin avisarme una propiedad a mi nombre que el Rey de Marruecos regaló a Juan Carlos”

La princesa germana Corinna, la “amiga entrañable” del Rey Juan Carlos, se muestra temerosa cuando explica a sus interlocutores, José Villarejo y Juan Villalonga, que los testaferros del Rey emérito inscribieron a su nombre propiedades de Don Juan Carlos sin que ella lo supiera de antemano. Teme una imputación por un delito de blanqueo en el Reino Unido.

El ex presidente de Telefónica, que mantenía una buena relación con el anterior monarca le comenta una serie de confidencias sobre los supuestos negocios y patrimonio, en teoría, compartidos entre Don Juan Carlos y la empresaria.

-J.Villalonga (J.V): ¿Me dejas que te cuente una cosa?. No te la conté nunca. A mi él (Juan Carlos) no me conocía nada. Sólo tuve dos reuniones. Pero cuando me voy a comer con él me dice: ‘Es que estoy así (hace un gesto). Me tiene atado completamente. Entonces, me menciona el tema de Marruecos. Y me dice que el terreno ‘se lo ha quedado ella’. El del Rey.. El de Marrakech.

-Corinna (C): ¡Mentira!.

-J.V: Lo que te quiero decir es que es un hombre que encaja todo porque está desesperado. A mí, que lo he visto dos veces, no tendría que confiarme nada. No soy ni su amigo, ni su confidente..

-C: Hace operaciones, sin prevenirme, con su gente, con la gente que opera en estas cosas para él, que conocen todo, donde tiene las cuentas. Es un abogado suyo de Suiza. Entonces, le dice por ejemplo, tú haces una estructura..

-José Villarejo. ¿Es Stuart K?

-C. No. Es un tío que se llama Dante Canonica.

-V. Sí, Dante. Dante es muy antiguo. Lleva toda la vida con él.

-C. Exacto. Dante Canónica lo pone en contacto con el número dos del Rey de Marruecos. Montan una estructura, que se llama Dwik. El director es Dante Canónica. Ponen la propiedad dentro de la estructura. Hacen como un contrato de venta. Parece todo perfecto. No pueden decir que el beneficiario es el otro. Entonces, sin decírmelo, me lo ponen. Y después dicen: ‘Ésta no quiere devolverme las cosas‘. Si lo hago, en Londres, es blanqueo. ¿Entiendes?.

La sociedad, abierta en Londres pero con sede en Suiza, fue disuelta en 2013, según ha podido verificar OKDIARIO.