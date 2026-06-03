Dónde ver el eclipse solar en Cantabria: los rincones con el horizonte más despejado

El próximo 12 de agosto España será el principal escenario de un fenómeno astronómico que no se repite desde 1912: un eclipse solar total que también se podrá observar en Cantabria. Durante unos instantes, la Luna ocultará por completo el Sol y transformará el día en una escena crepuscular que promete dejar imágenes inolvidables.

Con motivo del eclipse solar, la Universidad de Cantabria y el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), en colaboración con el Gobierno de Cantabria a través de un grupo liderado por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, están organizando un amplio programa de actividades divulgativas y participativas.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar en Cantabria

El desarrollo del eclipse total de Sol consta de tres etapas. En la primera, la Luna comienza a interponerse entre el Sol y la Tierra, ocultando progresivamente una parte cada vez mayor del disco solar. Al principio el fenómeno pasa prácticamente desapercibido, pero poco a poco la luz ambiental adquiere una tonalidad diferente y pierde intensidad. En los minutos previos a la totalidad, el oscurecimiento se acelera y la penumbra se extiende rápidamente por el entorno.

A continuación llega la fase totalidad, durante la cual la Luna cubre por completo el Sol y la oscuridad se intensifica, aunque no llega a ser absoluta debido a la luz que permanece visible cerca del horizonte. En esos instantes pueden observarse algunas de las estrellas y planetas más brillantes, además de la corona solar rodeando el disco eclipsado.

Posteriormente comienza la fase final, cuando la Luna se desplaza y el Sol vuelve a hacerse visible de manera gradual. La iluminación ambiental se recupera rápidamente al principio y después de forma más lenta, siguiendo un proceso inverso al experimentado durante la fase inicial.

Los horarios previstos para el Observatorio Astronómico de Cantabria indican que el inicio del eclipse solar tendrá lugar a las 19:32:30 horas. Mientras, la fase de la totalidad se producirá a las 20:27:43 horas. El momento de máxima ocultación llegará a las 20:28:33 horas, mientras que el final de la totalidad ocurrirá a las 20:29:22 horas. Por último, el fenómeno llegará a su fin a las 21:21:07 horas.

En el Observatorio Astronómico de Cantabria, la fase de totalidad tendrá una duración de 98 segundos. Sin embargo, a medida que nos desplazamos hacia el noreste de la región, este tiempo disminuye progresivamente. En Santander la totalidad durará 63 segundos, mientras que en Castro Urdiales se reducirá a sólo 38 segundos.

«Dadas las horas a las que se produce el eclipse, poco antes de la puesta de Sol, se deduce que se podrá ver hacia el Oeste y a baja altura sobre el horizonte. Por tanto, aunque la oscuridad ambiente se notará en cualquier lugar, incluso aunque esté nublado o en el interior de una casa, la observación del eclipse propiamente dicho, solo se podrá realizar desde aquellos lugares que dispongan de un horizonte oeste despejado y libre de obstáculos. Esta es la única condición», detalla el Observatorio Astronómico de Cantabria.

Ubicaciones

Cantabria cuenta con numerosos enclaves privilegiados para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Entre los lugares más recomendados destaca la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Ruiloba, situada sobre una pequeña elevación con vistas de la costa occidental cántabra. Asimismo, los acantilados de Alfoz de Lloredo y los de Langre son dos escenarios naturales que combinan mar abierto, horizontes despejados y algunos de los paisajes más impresionantes del norte de España.

En Santander, Cabo Mayor se presenta como uno de los grandes balcones naturales sobre el Cantábrico, mientras que la playa de Oyambre ofrece un amplio espacio abierto rodeado de dunas y naturaleza. Por último, Suances completa esta selección gracias a sus playas, miradores y acantilados.

Precauciones

El Sol es el único objeto celeste cuya observación directa puede resultar peligrosa para la vista. Por ello, durante las fases inicial y final del eclipse es imprescindible utilizar métodos de observación completamente seguros.

Existen diversos métodos que no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia. Entre ellos se encuentran observar el eclipse a simple vista, utilizar gafas de sol convencionales (incluso si son polarizadas), usar filtros fotográficos sin certificación específica para observación solar o recurrir a soluciones caseras como CDs, DVDs, cristales ahumados, radiografías o negativos fotográficos. Del mismo modo, nunca deben emplearse telescopios, prismáticos u otros instrumentos ópticos sin un filtro solar adecuado.

Para observar el eclipse con seguridad se recomienda utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2, filtros de soldador de grado 14 o superior, o filtros visuales específicos para observación solar fabricados en vidrio o mylar y adquiridos a través de distribuidores especializados en material astronómico. Otra alternativa segura consiste en la observación por proyección, que permite proyectar la imagen del Sol sobre una pantalla mediante instrumentos ópticos como telescopios, prismáticos o cámaras oscuras.