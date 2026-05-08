Casi nadie lo conoce pero lo llaman el refugio medieval del Mediterráneo: el pueblo pesquero para comer rico y barato

Altafulla, en la provincia de Tarragona, es uno de esos destinos que quedan grabados para siempre en la memoria. Situado junto al mar Mediterráneo y cerca de la desembocadura del río Gayá, este municipio conserva una doble identidad muy marcada: la del antiguo núcleo medieval y la del barrio marinero abierto al litoral. El casco antiguo es un auténtico museo al aire libre, declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

En este espacio se conservan calles empedradas, restos de la antigua muralla, casas señoriales, el castillo medieval y la iglesia de San Martín, formando un conjunto histórico impresionante. Por su parte, la villa romana de Els Munts es «una de las villas aristocráticas mejor conservadas de la Hispania romana, situada cerca de la playa y vinculada al lujo de las residencias rurales de la época», según el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona.

Altafulla, el pueblo más bonito de Tarragona

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Altafulla es un municipio soleado de la provincia de Tarragona, bañado por el mar Mediterráneo. Su ubicación estratégica se refleja en un conjunto de espacios naturales de gran valor, entre los que destaca la desembocadura del río Gayá. Por su parte, la playa de Altafulla, de arena fina y dorada y aguas templadas, es uno de sus principales puntos de ocio.

En sus alrededores se encuentra la calle Botigues de Mar, donde antiguos almacenes marineros del siglo XVIII se han transformado en viviendas. Continuando el recorrido hacia el norte, se llega a la plaza del Pou, considerada el núcleo central del municipio. Este espacio está presidido por el edificio porticado del ayuntamiento y rodeado de casas señoriales, conservando en uno de sus extremos restos de la antigua muralla medieval.

Muy cerca de la localidad se encuentra la villa romana de Els Munts, situada sobre una colina, con restos arqueológicos que datan del siglo I. También destaca el castillo de los Montserrat de Altafulla, una construcción del siglo XVII que se conserva en buen estado. Por último, la iglesia parroquial de San Martín, construida entre 1701 y 1705, es una visita imprescindible. Su estructura de tres naves en planta de cruz latina, junto con sus capillas interiores y la cripta, la convierten en un espacio destacado dentro del patrimonio histórico local.

Historia

El origen de la localidad de Altafulla se remonta a la época medieval, aproximadamente a mediados del siglo XI. Se asentaba sobre un promontorio que desciende suavemente hacia el mar Mediterráneo, donde, junto con otras colinas fortificadas a lo largo del río Gaià, formaba el extremo meridional del antiguo Condado de Barcelona. Su ubicación elevada permitía un cierto alejamiento del antiguo asentamiento romano de la villa de Els Munts, situada junto a la costa, lo que aportaba una mayor protección frente al mar.

El castillo de Altafulla conserva todavía hoy esa posición dominante y privilegiada, fiel a la lógica de la ocupación feudal del siglo XI, como si hubiera surgido directamente de la roca donde se asienta. El edificio, de planta triangular o trapezoidal, se organiza en torno a un patio interior que en origen funcionaba como torre principal, al que se fueron añadiendo construcciones posteriores. La estructura mantiene su aspecto defensivo, con varias torres almenadas y una puerta de acceso dentada, elementos que reflejan su antigua función militar.

Gastronomía

Altafulla cuenta con una gastronomía profundamente ligada al Mediterráneo, donde el pescado fresco y el marisco tienen un papel protagonista. En los restaurantes locales es habitual encontrar platos tradicionales como suquets de pescado, arroces marineros y fideuá.En el interior, la influencia rural aporta guisos y carnes cocinadas a fuego lento, creando un equilibrio entre mar y tierra. Los vinos de la Denominación de Origen Tarragona acompañan habitualmente estos platos.