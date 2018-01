Conocida por ser la región del vino, La Rioja es un destino que ofrece mucho más a sus visitantes. Una comunidad autónoma que podemos descubrir a través de sus calles, sus bodegas, sus museos y como no, su gastronomía y donde vivir grandes momentos. Te invitamos a descubrir todo lo que puedes ver en La Rioja.

Lugares que ver en La Rioja

Como no, las bodegas dedicadas a la elaboración del vino son el principal atractivo que atre a muchos turistas hasta la Rioja, pero lo cierto es que la región ofrece mucho más y cuenta con lugares que no te puedes perder.

Bodega Marques de Riscal

Comenzaremos eso sí, recomendando una visita a una de las bodegas esenciales en la Rioja. La bodega Marques de Riscal, es la madre de todas las bodegas de la zona. Su arquitectura única, realizada por Frank Gehry, te dejará sin aliento justo antes de entrar en la bodega. Tienen un recorrido de 90 minutos en la bodega donde se te mostrará el proceso de elaboración del vino a un precio asequible. La mejor parte es al final del paseo gracias a la cata de vinos que se ofrece. Por desgracia, la cata está limitada a dos, pero vale la pena el viaje.

Catedral de Santo Domingo de la Calzada

Esta catedral está dedicada a Santo Domingo, y tiene una leyenda fascinante sobre el santo y un gallo. Incluso tienen dos gallos en una jaula de vidrio en la iglesia. La leyenda dice que si el gallo hace un sonido al entrar, entonces tendrás un buen Camino (no podemos olvidar que La Rioja es parte del Camino de Santiago). El arte aplicado en la iglesia te dejará impresionado. Desde la cantidad de oro utilizada en el retablo hasta la gran exposición de arte, todo te dejará asombrado.

Parque del Espolón

Este es el parque central de La Rioja. Está ubicado en el centro de la ciudad. Muchos de sus festivales se llevan a cabo allí, como el Festival de San Mateo. Este festival es una forma de celebrar la cosecha de vino en la región mientras pisas las uvas. No podrás hacer eso en ningún otro lado. El evento generalmente se lleva a cabo en septiembre. El parque es también un lugar agradable para relajarse y observar a los riojanos mientras respiras los olores increíbles de las rosas y admiras las estatuas. Un buen lugar para un poco de paz y tranquilidad o simplemente pasar tiempo con los más pequeños.

Mirador de Las Cigueñas

Es el lugar ideal para un encuentro con la familia y amigos recién hechos. Hay un número significativo de personas, tanto locales como turistas sentados, charlando, comiendo y bebiendo. Sin duda, no te sentirás fuera de lugar. Además, la gran cantidad de poblaciones de cigueñas que se posan y anidan en el techo de un tejado es un espectáculo para la vista. No hay que olvidar la gloriosa catedral que domina el área que es increíble.

Vivanco

Vivanco es como un museo de vino. En este lugar descubrirás información sobre el proceso de elaboración del vino. También tendrás la suerte de conocer la historia de la elaboración del vino en La Rioja y su cultura. Además, encontrarás en exhibición algunos materiales antiguos relacionados con el vino, como jarras Picasso y artefactos religiosos que han sido influenciados por el vino. .

Dónde comer en La Rioja

Se dice que comer en La Rioja es uno de los mejores placeres que podemos encontrar entre los muchos que ofrece toda España. La comida típica en La Rioja, o parte de ella, son las tapas que se ofrecen en infinidad de locales por un precio medio entre 2 y 4 euros, pero además destacan estos restaurantes que no os podéis perder.

Venta Moncalvillo

Ignacio Echapestre es el chef detrás de este restaurante local. Su hermano actúa como sumiller. Venta Moncalvillo fue galardonado con una estrella Michelin en 2010. Ignacio fue nombrado el mejor chef de Rioja en 2006 y el restaurante en sí tiene muchos premios, incluido el prestigioso Best of Wine Tourism (otorgado en 2014). Es recomendable que pruebes el Menú Gastronómico.

La Vieja Bodega

Este restaurante es un lugar fantástico ubicado en Casalarreina, un pequeño pueblo cerca de Haro (la capital del vino de La Rioja). El edificio solía ser una antigua bodega, de ahí su nombre en español, y sus antiguas bodegas se pueden visitar pero debes pedir cita. Tiene un fantástico jardín de 1000 metros cuadrados y cinco comedores con diferentes ambientes.

Echaurren

Situado en Ezcaray, un pueblo de montaña en el sur de Rioja, Echaurren es probablemente el restaurante más conocido de toda La Rioja. Cinco generaciones han sido testigos de la evolución del local. Fue el primer restaurante galardonado con una estrella Michelin en La Rioja. Hoy, orgullosamente tienen dos. Echaurren tiene un gastrobar, un restaurante bistro tradicional y el restaurante El Portal, que ofrece lo mejor de su gastronomía.

Hector Oribe

Probablemente sea uno de los mejores restaurantes para disfrutar de la comida local en La Rioja. Héctor Oribe abrió su restaurante en 2000 en el pequeño pueblo de Paganos. Héctor ha trabajado en algunos de los restaurantes más prestigiosos del País Vasco y ha creado, en este restaurante cerca de Laguardia, el lugar perfecto para ilustrar de qué trata la comida riojana moderna. Después de una comida extraordinaria, puedes dar un paseo fantástico desde Paganos a Laguardia entre los viñedos y disfrutar de las vistas de las montañas de los alrededores.

Bistro 1860 Marques de Riscal

Este restaurante galardonado con estrellas Michelin se encuentra en el hotel de cinco estrellas de Marques de Riscal. La marca, originalmente productora de vino, ha expandido su negocio y actualmente ofrece servicios de turismo de alta calidad. Su hotel, spa, restaurante y bodegas se encuentran uno al lado del otro y forman una atractiva propuesta turística. El chef Francis Paniego ha dado forma al menú para acentuar la influencia de los productos locales y el vino, como el caviar de vino tinto, por ejemplo.

Rutas que hacer en La Rioja

La Rioja ofrece también algunas rutas y excursiones interesantes. Entre las que destacamos podemos mencionar

Excursión al Cañón del río Leza

Si deseas probar algunos de los largos paseos o caminatas de La Rioja, entonces el Cañón del Río Leza es el lugar ideal. El río es un arroyo del río Ebro que fluye en La Rioja. Pasa por hermosos cañones que son bastante impresionantes a la vista. También puede caminar mientras admira el paisaje sublime. El sendero te llevará a un impresionante pueblo de montaña llamado Soto en Cameros.

Ruta de los castillos

Existen algunos impresionantes castillos medievales repartidos por la región de La Rioja, incluido el Castillo de Sajazarra, del siglo XV, para los que deseen poder hacer una ruta que incluya el descubrimiento de estas impresionantes construcciones. Y si decides ir algo más lejos, el Castillo de Aguas Mansas se encuentra en la ciudad de Agoncillo y se puede visitar de lunes a viernes.

Excursión al parque natural de Sierra Cebollera

El Parque Natural Sierra Cebollera definitivamente merece una visita, y es sin lugar a dudas, una de las mejores excursiones que podemos hacer en nuestra visita a La Rioja. Toda el área es impresionante. Además, cadenas montañosas son bastante conocidas para hacer escalada, senderismo, esquí e incluso puenting o el salto en bungee si te sientes aventurero.

Cosas que hacer en La Rioja

Y como no, tenemos que hablar de algunos de los planes y actividades que hacer en La Rioja durante tus vacaciones en esta pequeña Comunidad. No descartes hacer esto y pasar grandes momentos.

Visita a Tierra Rapaz

¿Alguna vez has querido tener un ave de presa cerca? Bueno, por suerte para ti, si te encuentras en La Rioja, dirígete a Tierra Rapaz. Este es un recinto de aves como búhos que están siendo cuidados por profesionales. Tendrás la oportunidad de aprender una o dos cosas sobre su naturaleza, no de los libros, sino a través de la experiencia. También tendrás la oportunidad de alimentarlos, pero a través de la supervisión. Es una actividad educativa y divertida para ti y tu familia. Los niños también tienen la oportunidad de ser parte de esto y para ellos será una experiencia que no olvidarán.

Batalla del vino

Esta batalla es un festival de vino que se celebra cada mes de junio. Comienza por la noche y termina al día siguiente a la hora del almuerzo. La gente se viste de blanco y lleva consigo, cubos, pistolas de agua e incluso odres llenos de vino tinto barato. Involucra a una gran multitud mientras se divierten y cantan canciones por la noche mientras bailan. Al amanecer, la batalla comienza cuando todos lanzan vino a los que están adelante o arrojan vino en todas direcciones. Una fiesta que no vas a poder encontrar en ningún otro lado.

Descubre a los bailarines de Zancos

En julio y durante la Fiesta de María Magdalena, podrás ver bailarines de zancos en zancos de medio metro de altura. Se cubren de colores brillantes mientras danzan. La facilidad con la que bailan y se pavonean te dejará sorprendido y querrás ver más y más. Caminan por la calle de Anguiano mientras los espectadores los animan, desde la iglesia hasta el centro. Es un espectáculo para la vista que no te querrás perder.