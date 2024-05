Los X-Men están cada vez más cerca de su primera película en el UCM

Parece mentira, pero ya ha pasado un lustro desde que Disney recuperó para Marvel a la mayoría de superhéroes que la casa de las ideas vendió en su momento a la 20th Century Fox. La compañía del ratón más famoso de la animación volvía a poseer de este modo, gran parte de la propiedad intelectual perdida y así, podía incorporar a sus grandes personajes al Universo Cinematográfico capitaneado por los Vengadores. Sin embargo, la reestructuración de su política de estrenos sumada a una pérdida de rumbo narrativa significativa, han llevado a que todavía a día de hoy, el equipo de Kevin Feige no haya hecho un uso canónico de la patrulla de héroes más famosa del mundo de los cómics: los X-Men. Algo que podría terminar con el último fichaje de la marca por el guionista Michael Lesslie (Balada de pájaros cantores y serpientes), quien estaría en negociaciones para escribir el reboot del icónico grupo de mutantes.

Tras el éxito de la continuación animada de X-Men ’97, Marvel Studios está apretando el acelerador para su primera película de acción real sobre la creación de Stan Lee y Jack Kirby. Una producción que se encuentra por su puesto en su etapa primigenia y que no tiene, ni un casting definido, ni un director, ni una fecha de estreno aproximada. Eso sí, según supimos a principios de año, el filme se convirtió en una de las primeros objetivos de escritura importantes del futuro, tras la resolución de la huelga de guionistas. Feige producirá de nuevo la historia, pero tanto él como los demás productores ejecutivos han dejado claro que al futuro de los X-Men en el UCM no le corre ninguna prisa, por lo que el proceso de reunirse con los candidatos está siendo paulatino. No obstante, entre tanta medición y prudencia, Lesslie tiene todas las papeletas para terminar escribiendo el regreso de los llamados hijos del átomo.

La futura película de los X-Men

Aun con Lesslie abordando oficialmente el material, todavía pasará algún tiempo antes de que tengamos una película en las salas. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía queda la figura más relevante, el director. Pero claro, teniendo en cuenta la paciencia que han tenido los fans con la incursión de los X-Men en el UCM, esta es una noticia que entusiasma desmedidamente a los marvelitas. La IP de estos superhéroes fue con diferencia, la propiedad intelectual más popular y rentable que la Fox controlaba, con siete películas y una franquicia derivada con spin-offs de Lobezno, el cual obtuvo tres cintas más. Sin embargo, la entrega de X-Men: Apocalipsis y X-Men: Fénix Oscura demostraron que la historia necesitaba un reboot.

A pesar de que todavía no exista un filme individual y centrado en los X-Men, no es la primera vez en la que un miembro de este universo entra en el mundo de Marvel. El Charles Xavier de Patrick Stewart apareció en Doctor Strange en el multiverso de la locura y ahora, el Lobezno de Hugh Jackman aparecerá por primera vez en Deadpool y Lobezno (sumado a muchos otros superhéroes de la etapa de Marvel en la Fox).

¿Cuándo podremos verla?

La planificación de estrenos dentro del UCM ha tomado un cariz complicado tras los fracasos en la taquilla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Por lo que partir de este mismo año, Bob Iger ha determinado que la franquicia estrenará un máximo de tres largometrajes al año y como mucho, dos series para Disney +. De hecho, este 2024 únicamente veremos en la gran pantalla al junte entre el mercenario bocazas y Logan, mientras que probablemente en 2025 tengamos los estenos de Capitán América: Brave New World, Thunderbolts y Cuatro Fantásticos. Por ello y con Blade y Vengadores: La dinastía de Kang paralizadas, la película de los X-Men podría llegar en 2025, siempre y cuando se aceleren los procesos de casting.

Por otro lado, se desconoce por completo quienes podrían ser los indicados para dar vida a los que serían los nuevos alumnos del profesor Xavier. Algunos rumores situaron Taron Egerton como el nuevo Lobezno, pero quien sabe si finalmente la tercera entrega de Deadpool no será la puerta de entrada definitiva de los mutantes al mundo de Thor y compañía. Una apuesta a futuro que se acelerará o pausará dependiendo de cómo funcione en la taquilla el reinicio de la familia de Mr. Fantástico. La taquilla del 2023 parece haber demostrado cierta fatiga del mundo de los superhéroes, pero lo que todavía resulta más preocupante es el fracaso de producciones blockbuster como El especialista. Pero ¿pueden hacerse películas de Marvel con partidas presupuestarias menores?