Primer tráiler ‘The Last Rifleman’: Un envejecido Pierce Brosnan huye de su residencia

The last Rifleman ya tiene su primer tráiler. El nuevo proyecto protagonizado por Pierce Brosnan nos muestra una caracterizada y envejecida versión del actor británico en un título que desgraciadamente, todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.

Inspirada en una historia real, The Last Rifleman cuenta la historia de Artie Crawford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que en el 75 aniversario del Día D, decide escapar de su residencia y embarcarse en un viaje a Francia para presentar sus respetos. Pero, Brosnan no sólo dará vida a la versión anciana del exmilitar, sino que el avance nos muestra cómo también será una versión más joven de Artie, mientras que el actor James Keating hará las veces de la versión soldado del protagonista.

El guionista Kevin Fitzpatrick habló recientemente en una entrevista para Deadline, sobre cómo esta historia real llamó su atención y la de todo un país: “El atrevido viaje de Bernard Jordan llamó la atención de la nación y destacó el espíritu que personificó la generación de la Segunda Guerra Mundial. Me cautivó esta historia y los motivos que llevan a un hombre cerca del final de su vida a buscar un lugar que sólo debe contener recuerdos dolorosos”.

‘The Last Rifleman’: Equipo técnico y fecha de estreno

Dirigida por Terry Loane, The Last Rifleman está también protagonizada por Clemente Poésy, Jürgen Prochnow, John Amos, Desmond Eastwood y Claire Rafferty. No es la primera vez que este suceso real inspira el surgimiento de un filme, pues tenemos el caso reciente de La gran escapada, la cinta protagonizada por Michael Caine que se estrenará en nuestro país el próximo abril de 2024.

En cambio, todavía desconocemos cuando llegará esta nueva película protagonizada por Brosnan. The Last Rifleman, es uno de los títulos que se estrenarán en Sky Cinema, junto a Beau tiene miedo, Noche de paz y Renfield. La plataforma que en nuestro país tiene su representación con SkyShowtime.

El futuro fílmico de Pierce Brosnan

A pesar de que Black Adam, su incursión superheroica no saliese nada bien, a Pierce Brosnan todavía le queda mucha cuerda en lo que a su futuro fílmico se refiere. Este 2023 todavía tiene que estrenar Fast Charlie, la última película del fallecido James Caan.

En 2024 llegará Unholy Trinity y Four Letters of Love, dos proyectos con grandes repartos con los que Brosnan demuestra que todavía sigue al pie del cañón.