Las películas de Navidad de Netflix que no te puedes quedar sin ver

Esta temporada de fiestas tiene muchos elementos que no pueden faltar en ningún hogar. Lo primero es la decoración; un buen árbol ornamentado con guirnaldas, un belén, luces y el color rojo tomando un protagonismo absoluto. Después está la comida. La bascula va a señalarnos con su aguja acusadora lo próximos días ¿pero a quién le importa? Las recetas de estos días son sagradas. Mucho más amable es la compañía, celebrar con familiares y amigos siempre es un placer. Sin embargo ¿sabéis que es lo que pone el broche de oro a estas jornadas tan perfectas no? Exacto, las películas de Navidad de Netflix que no te puedes perder:

‘The Holiday’

Vale, no es de las primeras historias navideñas que nos vienen a la mente cuando pensamos en películas del pomposo género y sin embargo, es un claro relato original con un reparto ecléctico que funciona a la perfección. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black reunidos en una comedia romántica bajo la elegante realización de Nancy Meyers.

‘El caballero de la navidad’

Vanessa Hudgens comanda una de las películas de Navidad de Netflix más desconocidas por el gran público. El caballero de la navidad mezcla los viajes en el tiempo y la fantasía con ese deseo atemporal de recuperar la fe en el amor. Aquí, un caballero medieval británico es transportado mágicamente al presenten donde se enamorara perdidamente de una profesora de ciencias.

‘El chico que salvó la navidad’

Seguimos con la fantasía, aunque esta vez con una profunda inmersión en la aventura. Nikolas se embarca en un viaje por el nevado norte buscando a su padre, quien está implicado en una misión para descubrir Elfhem, el legendario pueblo de los elfos.

‘A Very Murray Christmas’

Café para cafeteros, los amantes de Bill Murray pueden encontrar en este mediometraje el especial navideño definitivo. Dirigido por Sofia Coppola, A Very Murray Christmas rinde homenaje al espíritu acogedor de las fiestas con, además de Murray, rostros bien conocidos por el público como George Clooney, Miley Cyrus o Michael Cera.

‘Navidad de golpe’

Si de algo han servido los nuevos estrenos navideños de este año es para recuperar a Lindsay Lohan. La malograda actriz regresa con este accidentado cuento navideño sobre una heredera mimada que tras perder la memoria comienza a crear un fuerte vínculo con un humilde viudo sin suerte y su hijo.