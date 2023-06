La película de terror que ya es lo más visto en Netflix: dura dos horas y no te dejará dormir

En su filosofía de consumo maratoniano y de ofrecer siempre proyectos rápidos y accesibles, es habitual eso de escuchar, leer y en definitiva ver que “x película” es lo más visto en Netflix. El gigante del streaming no pasa por su mejor momento y de hecho, grandes competidoras de su mercado como son HBO Max o Disney + replican esa especie de burbuja de las plataformas de steaming que parece haber estallado después de la pandemia como un modelo de negocio no tan lucrativo ni fiable como parecía. Ante las pérdidas millonarias del último año, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Bernays Randolph optó por introducir publicidad en su plan low-cost y eliminar el sistema multicuentas. Sin embargo esos cambios no han afectado a su estructura de escaparate en el catálogo y así, todavía tenemos ese Top de contenido más visto que va cambiando semanalmente. Ahora, le ha llegado el turno a la película de terror española Tin y Tina.

La sinopsis oficial de Tin y Tina es la siguiente: “Cuando Lola pierde los bebés que estaba esperando, también pierde su fe en Dios. Con la esperanza de recuperarla, acude junto a su marido Adolfo un convento de monjas donde a Tin y Tina, dos angelicales hermanos de siete años por los que Lola se siente extrañamente atraída. Aunque Adolfo no siente lo mismo, deciden adoptarlos. Con el paso del tiempo Lola empieza a caer en una espiral de sospecha y obsesión con los niños y sus macabros juegos religiosos”.

La película está en la primera posición de lo más visto en Netflix, por delante de otros fenómenos virales de la plataforma como Sangre y oro, La madre o el spin-off de Fast & Furious, Hobbs & Shaw. Tin y Tina es la ópera prima del debutante Rubin Stein, quien hasta ahora sólo tenía una buena ristra de cortos en su filmografía. Con un guion que también firma Stein, esta historia de terror e intriga es en realidad una coproducción entre España, Rumanía y Estados Unidos.

Uno de sus mayores reclamos reside en su reparto, protagonizado por la última chica Almodóvar, Milena Smit y la estrella de La casa de papel, Jaime Lorente. Completan el elenco Carlos González, Anastasia Russo, Teresa Rabal, Ruth Gabriel y Ana Blanco de Córdova. Tin y Tina está disponible en Netflix desde el pasado 26 de mayo.