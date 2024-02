Nuevo tráiler de ‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’, una dupla de kaijus imparable

Ante la pérdida de interés generalizada del cine de superhéroes, la industria todavía cree que hay cierta esperanza en torno al género de los kaijus, esa tipología de relatos protagonizada por monstruos gigantescos que inició su MonsterVerse con Kong: La isla calavera. La espectacularidad de estas criaturas en la gran pantalla puede ser un gran reclamo para la audiencia y claro, Warner Bros no ha podido evitar juntar de nuevo a los dos titanes más famosos de la gran pantalla: Godzilla y Kong. Un nuevo tráiler de una cinta que lleva por subtítulo El nuevo imperio y en el que, parece que todo pasa porque estos dos antagonistas formen equipo si quieren vencer a un mal que amenaza tanto a la tierra, como a la especie humana.

El filme, que llegará a los cines el próximo mes de marzo, enfrentará a los dos seres de fuerza colosal contra los enemigos que amenazan el equilibrio de la vida. Un peligro que viene en forma de otro primate gigantesco llamado Skar King. Ciertamente, el tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, no oculta las proporciones de sus protagonistas en un filme que será pura acción, destrozos antológicos y golpes colosales. Pero la principal novedad es que estos dos seres prehistóricos tendrán que dejar sus diferencias aparte y, colaborar juntos para salvar el mundo. El reparto volverá a contar con caras reconocibles de la franquicia como Brian Tyree Henry y Rebecca Hall, además de nuevos rostros de la talla de Dan Stevens, Rachel House, Alex Ferns, Fala Chen y Kaylee Hottle, entre otros.

La marca del MonsterVerse fue rescatada originalmente para recuperar esa esencia de “mundo propio” que pretendía ser un reclamo a la altura del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). No obstante, esta no ha funcionado de manera orgánica como se pretendía en un principio, por lo que el estudio ha ido probando intentando pulsar diferentes teclas que diesen con lo que mejor podría funcionar en la taquilla. El resultado se resume en una evolución del MonsterVerse desde sus raíces originales más oscuras hasta el Showa, una condición del Kaiju que pretende se un tono más alegre y lleno de acción. Un cambio que tiene todavía mas sentido si atendemos al reciente éxito de Toho y Godzilla Minus One.

¿Quién es el nuevo enemigo de Godzilla y Kong?

Hasta ahora, estos dos seres se han enfrentado entre ellos y contra una versión robotizada del lagarto nipón, pero será la primera vez que formando equipo tengan que derrotar a otro kaiju como ellos. Pero el tráiler, revela que Skar King no será el único enemigo. Pues, si ahora tenemos a Godzilla y Kong, lo lógico sería pensar que la criatura anfibia necesita también un rival. Así lo revela el trailer con ese cañón de hielo que cae sobre el simio protagonista. Una criatura que según la colección de figuras oficial de Funko Pop!, recibe el nombre de Shimo. Un enfrentamiento del que se puede deducir que Kong saldrá bastante perjudicado, ya que también se ofrece un vistazo a una especie de guante robotizado que podrá usar para ampliar sus poderes.

En la dirección volveremos a tener a Adam Wingard, responsable de la anterior entrega de la saga Godzilla vs. Kong, estrenada en 2021. Un cineasta especializado en el terror que se dio a conocer en 2011, gracias a filmes como Tú eres el siguiente y la colección V/H/S. También es responsable de la fatídica adaptación al live action de Death Note que produjo Netflix.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio llegará a los cines el próximo 29 de marzo.

Una franquicia que llena los bolsillos de Warner

El MonsterVerse en cierta medida, le está saliendo bien a Warner Bros. Pictures. Una licencia que recientemente se ha expandido a la pequeña pantalla, gracias a la genial Monarch: El legado de los monstruos, disponible en Apple TV+. Kong: la Isla Calavera fue por así decirlo el primer éxito taquillero, llegando a recaudar 568 millones de dólares en todo el mundo. Los ingresos de ambos monstruos en solitario están a la par, pues la primera entrega de Godzilla recaudó también unos 529 millones de dólares. Sin embargo y, seguramente víctima de una taquilla convaleciente por la pandemia sanitaria, Godzilla vs. Kong sólo llegó a unos meritorios 468 millones de dólares.

Ciertamente, la industria norteamericana tiene que aprender de la adaptación japonesa. Nominada al Oscar a los Mejores Efectos Visuales, Godzilla: Minus One tuvo 10 millones de presupuesto, llegando a alcanzar los 80 millones de recaudación mundial. Una proporción de ganancias muy superior y menos arriesgada que los grandes desembolsos de los estudios hollywoodienses, los cuales encima, no consiguen convencer a la crítica ni al público.